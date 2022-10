De Sims 5 is aangekonigd!

Eerder lieten we weten dat vanaf achttien oktober De Sims 4 gratis zal worden op PC, PlayStation en Xbox. We kregen iets leuks en speculeerden er lustig op los. Want, meestal als een grote game gratis wordt verschijnt er vaak iets nieuws aan de horizon.

Iets nieuws, iets groots, iets grandioos! Namelijk De Sims 5! Althans, het zit nog in de luiers, of zelfs misschien nog een stadium er voor. Zoals het nu genoemd wordt is project Rene. Op de Behind the Sims Summit Stream gister werd al aardig gehyped met prachtige beelden en opties die waarschijnlijk zullen komen naar de nieuwste game. Zo kunnen we waarschijnlijk veel dingen gaan zien die we vroeger hadden, waar we het meest om vroegen en hele vernieuwende dingen! De stream was druk, iedereen was enthousiast en de content was duidelijk en veelbelovend!

Zo lieten ze ons zien dat we ein-de-lijk weer onze kleuren en stijlen aan konden passen. Hoe leuk was de Sims 3 waar je alles, maar dan ook alles, kon restylen in jouw eigen smaak. Een bed koos je uit op het design van het model. De kleuren, stijlen, patronen en materialen kon je namelijk toch zelf helemaal aanpassen. De Sims 3 had een grote databank aan verschillende stoffen, printjes, patronen, houtsoorten, je kon letterlijk alles zelf invullen. Dit werd er uit gehaald in De Sims 4, velen vonden dit echt heel erg jammer. Je kon nooit een perfect colorcoded huis meer maken omdat de kleuren net niet bij elkaar pasten of je geen patronen terug kon laten komen door het hele huis. Je moest het doen met de opties die gegeven werden in de catalogus van de packs. Tuurlijk kon je dit oplossen met CC maar niet iedereen wilt dat gebruiken. Wees dus niet getreurd, dit komt terug!

En waar vroegen wij spelers het meeste om? Inderdaad, online! Hoe online er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk, wat logisch is, het duurt echt nog een tijd voor de game uitkomt. De ontwikkelaars hebben onze schreeuw gehoord en waren het er mee eens dat het samen delen van dit spel de oplossing is voor nog meer speelplezier. Hoe het zou zijn als je samen kon werken, directer kan gaan delen en op enige manier samen te kunnen spelen. Hier ben ik zelf zo onwijs benieuwd naar. Hoe leuk zou het zijn als je in een online wereld samen kan spelen met je beste vrienden. Samen wonen in een huis of in ieder geval bij elkaar op bezoek kunt gaan. Dit zou mijn spel zoveel verrijken dan met z’n alle in één call hangen en naast elkaar te spelen.

Ook zijn er nieuwe dingen, uiteraard. De stream liet zien dat je een item op de kleinste dingen zal kunnen aanpassen. Je kan bijvoorbeeld van een éénpersoonsbed een tweepersoons maken in dezelfde stijl. En vind je de leuningen niet mooi van de bank? Dan heeft deze bank nog een aantal opties om een andere leuning toe te voegen aan de bank. Of shop voor leuke kussentjes op een bank. Voorheen was dit alleen te behalen met cheats en CC, nu lijkt het er op dat je kleine details zelf kunt aanschaffen en deze kan plaatsen in je wereld hoe jij het wilt. Bijvoorbeeld in de hoek van de bank, in het midden, recht, schuin, jij beslist!

Maar, hoe denk je over crossplay? Bijvoorbeeld op je telefoon? De stream liet zien dat je misschien in de toekomst je telefoon kan gebruiken om samen te werken met je spel. Richt je huis in via de PC of relaxed via je telefoon, het zal dan live ook meteen opgenomen worden in je PC versie van de game. Hoe ze dit gaan uitwerken wekt ontzettend veel nieuwsgierigheid. Hoe leuk zou het zijn dat wanneer je op de bank zit en je hebt zin om je huis in te richten, je gewoon even je telefoon pakt om dit te doen zonder op te staan en plaats te nemen achter je PC.

Genoeg dus om over te dromen. Droom jij mee of blijf je bij de oude Sims?