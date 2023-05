Review: LEGO 2K DRIVE

Maak Bricklandia onveilig in de nieuwe LEGO 2K DRIVE, waar jij met je eigen creaties de wereld kan ontdekken, chaos kan veroorzaken en natuurlijk de snelste racer kunt worden.

De nieuwste race game in de LEGO Universum is natuurlijk LEGO 2K Drive, ontwikkeld door de studio Visual Concepts en uitgegeven door niemand anders dan 2K Studios. De game, zoals je het al verwacht, is een leuke racer voor jong én oud! Het spel zit bordevol humor, pun-intended grapjes en uitdagende missies waar je een tijd plezier aan hebt.

Denk bij het spel aan een fusie tussen verschillende arcade games, dat maakt het spel makkelijk om uit te leggen. Het eerste wat je tegenkomt is natuurlijk de open wereld, deze doet gelijk denken aan de Forza Horizon 4’s LEGO uitbreiding. Vrijwel alles kan kapot en barst uit een zoals je het zou verwachten van een LEGO creatie. Ook zijn de uitdagingen, missies en races ongeveer hetzelfde verspreid.

De game ligt echter meer in het verlengde van Ubisoft’s The Crew 2, voornamelijk het snelle wisselen tussen verschillende voertuigen. Zo kun je in LEGO 2K Drive ter land, ter zee en helaas niet in de lucht racen. De game wisselt je voertuig op basis van de ondergrond waarop je je bevindt, zo heb je voor asfalt, off-road en het water drie verschillende bolides.

Overal LEGO, waar je ook kijkt.

Zoals eerder vernoemd, lijkt de game inderdaad veel op de LEGO uitbreiding in Forza Horizon. Echter, de schaal waarop de wereld en omgeving aanvoelen heeft meer weg van Hot Wheels Unleashed. Zo is alles om je heen gebouwd van LEGO, van gebouwen tot aan boompjes, aliens tot aan werkgereedschap.

De cutscenes in het spel zijn ook echt typisch LEGO, zo wordt er weer gebruik gemaakt van humor waar LEGO bekend om staat zoals bijvoorbeeld hun films of andere games.

Racen met een loadout.

Deze game maakt gebruik van een loadout of een uitrusting systeem. Zo kun jij bepalen welk model voertuig jij op één van de drie ondergronden wilt hebben. Zo kun je er voor kiezen om één thema/voertuig aan te houden die zich aanpast aan je omgeving óf zelfs drie totaal verschillende voertuigen.

De voertuigen in LEGO 2K DRIVE hebben ook hun eigen stats, zo zullen grotere voertuigen bijvoorbeeld langzamer accelereren of sturen tegenover kleinere voertuigen. Er zijn vier verschillende statistieken die per auto kunnen verschillen; acceleratie, behendigdheid, snelheid en robuustheid. De robuustheid komt voornamelijk te pas wanneer een tegenstander jou raakt met een power-up. Je auto kan dus meerdere keren geraakt worden voordat je “crasht”. Met deze verschillende statistieken kun jij je voertuigen aanpassen aan jouw sterke of zwakke punten.

Aanpasbaar aan jouw creativiteit.

Wat is een LEGO game zonder een creatieve modus, deze is natuurlijk ook aanwezig in dit spel. Alle voertuigen in het spel zijn aanpasbaar naar jouw smaak, zo kun je (bijna) alles creëeren wat je hart begeert.

Voel je je extra creatief dan kun je natuurlijk ook je eigen creatie beginnen voor één van de drie ondergronden. Mocht je bijvoorbeeld een thema willen aanhouden in loadout, dan hoef je alleen de benodigde aanpassingen te doen per terrein!

Zelf wilde ik een van de real-life LEGO Speed Champion modellen namaken, helaas was dit niet exact mogelijk. De game geeft je als basis namelijk een aantal items waaruit je moet kiezen, zo heb je per klasse ongeveer 3 á 4 basis onderdelen. Zo is het wel mogelijk om een aantal items na te maken van LEGO sets dat je mogelijk al zelf in huis hebt, maar sommige items zul je creatief moeten wezen om deze in-game te krijgen.

Het creëeren van een eigen ontwerp is echt een dikke plus aan het spel, echter kan de tool een beetje verwarrend aanvoelen. Bijna elk blokje kun je verven naar de kleur die jij wilt hebben. Ook kun je een aantal blokjes grouperen, dupliceren of zelfs spiegelen; dit versnelt het ontwikkelingsproces.

Bijna alle blokjes zijn vanaf het begin van het spel al beschikbaar. Wil je je eigen creatie beginnen, dan hoef je alleen de garage vrij te spelen en kun je direct aan de slag. Wel zijn een aantal blokjes vergrendeld, deze kun je vrij spelen door in de open wereld verschillende missies te doen of deze simpelweg te vinden op plekken waar je niet snel zou komen. Ben je niet zo van het ontdekken, dan kun je ook deze blokjes kopen via de in-game store.

Microtransacties zijn aanwezig maar weinig focus.

Het zou een wonder zijn als een nieuwe game géén microtransacties meer had in deze tijd. LEGO 2K DRIVE maakt zich ook schuldig aan microtransacties, echter liggen deze totaal niet op de voorgrond zoals bij andere 2K Games. Zoals eerder beschreven kun je specifieke bouwblokken kopen in deze shop, maar ook volledige voertuigen of thema pakketten (meerdere voertuigen, rijder en accesoires in één pakket).

In deze shop kunnen items natuurlijk gekocht worden met in-game valuta, echter krijg je de benodigde valuta niet snel. Zo kost een auto al gauw 12.000 studs, na 20 uur spelen heb ik er pas 3800. Mocht je de items toch willen hebben, dan is er altijd een mogelijkheid om echt geld tegen je beeldscherm aan te smijten, alhoewel dit niet vereiste is noch geadverteerd wordt met “kortingen”.

Verdict

LEGO 2K DRIVE is een leuke arcade racer voor voornamelijk jong maar ook oud. De game combineert een flink aspecten van spellen dat we al kennen, zo zul je je al snel thuis voelen in dit spel van Visual Concepts. Bordevol humor met leuke muziek en verschillende uitdagingen die ieder opzich verschillen zorgt ervoor dat de wereld niet te repetitief wordt. Creatieve mensen kunnen hun gang gaan door hun eigen ontwerpen te starten terwijl iets mindere creatieve mensen bestaande voertuigen kunnen aanpassen naar hun smaak.

De multiplayer is te verwachten zoals iedere andere race game, scheuren en elkaar bombarderen met allerlei power-ups zoals we bekend zijn van vele andere racers maar neemt natuurlijk niet de pret weg! Ook een dikke plus punt aan dit spel is dat de microtransacties niet op de voorgrond liggen maar wel een optie zijn mocht er toch additionele content gekocht willen worden.