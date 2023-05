Review: Star Wars Jedi Survivor

Cal Kestis is terug als Lone Jedi in het vervolg op Star Wars Jedi Fallen Order. Een nieuw verhaal, nieuwe planeten, nieuwe trucjes, maar ouderwets plezier. Jedi Survivor doet meer en doet bijna alles beter.

Star Wars: Jedi Survivor pakt de draad op waar Fallen Order stopte. Er zitten een periode tussen het einde van het eerste deel en het begin van Survivor. Zo beginnen we eigenlijk direct in de penarie en krijgen we langzaam maar zeker, beetje bij beetje, meer te weten over wat er allemaal is gebeurd terwijl we niet hebben meegekeken over Cal’s schouder. Zo start ons avontuur dit keer zonder de bekende bemanning waar we zo gehecht aan zijn geraakt in Fallen Order. Maar niet getreurd, want onze Guardians of the Galaxy maken heus wel hun terugkeer in dit verhaal.

We hebben gemist, BD-1

We keren terug in het vervolg op een eerder Star Wars avontuur met dezelfde cast, maar dan iets uitgebreid. Eigenlijk wel sterk uitgebreid. De wereld van Jedi Survivor voelt ineens een stuk levendiger aan dan we gewend zijn uit zijn voorganger. De wereld voelt daarbij ook een stuk groter aan. Alsof we echt een heel universum te ontdekken hebben waarbij niet iedere planeet bestaat uit maar een paar gangetjes en tunneltjes. Jedi Survivor is groot. Heel groot. Gevoelsmatig minimaal dubbel zo groot als zijn voorganger. En wat geldt voor double the size, geldt enigszins ook voor double the fun, al heeft dit wat haken en ogen. Het voelt in ieder geval enorm goed om terug te zijn.

BD-1 en eigenlijk wel alle personages uit het voorgaande deel keren terug, alhoewel ze nog steeds net zo significant zijn als een aantal jaar geleden wordt het merendeel van je schermtijd geleend aan een grotere cast. Je komt door je reis veel meer personages tegen die allemaal wel wat bij te brengen hebben aan het overkoepelende verhaal of de setting. Zo delen sommigen side-missies uit, fungeren andere als handelaren, versterken ze je thuisfront met entertainment of vertellen ze je simpelweg iets meer over wat er allemaal gaande is. Want ook al voelt het als thuiskomen in Fallen Order, lijkt er een hele hoop veranderd te zijn in de tussentijd. Het tempo in het bij brengen van de speler door dialoog en herinneringen is goed uitgevoerd om de speler niet te overvallen, maar ook niet te lang te laten gissen. En qua tempo zit het eigenlijk wel de hele rit goed, al speel je zelf hier ook een grote rol in dit keer.

Lineair, maar vrij

Net als zijn voorganger is Jedi Survivor een hele lineaire game. Je hebt minimale vrijheid in het bewandelen van het verhaal, maar des te meer vrijheid heb je in het verkennen van het universum en het aanpassen van je personage. Jedi Survivor doet veel meer dan zijn voorganger. Gebieden zijn aanzienlijk uitgebreider geworden en hebben meer geheimen en uitdagingen. Puzzels, verzamelobjecten, optionele bosses, scans en meer. Er is veel meer te doen op de verschillende planeten en de beloningen lopen wederom uiteen. Waar je nog steeds kisten vindt met nieuwe laagjes verf en cosmetische aanpassingen (dit keer ook haarstijlen, kledingstijlen en onderdelen/kleuren voor BD1), vindt je dit keer ook ruilwaren waarmee je alternatieve vaardigheden kunt kopen, speciale perks of andere upgrades voor je personage.

Om het even op de vrijheid te houden heb je in dit deel nog meer vrijheid als het aankomt op de manier waarop je speelt. Uiteraard mag je zelf wederom de Force zo uitbouwen via een skilltree zoals je zelf wilt, maar je lightsaber kent dit keer meer stances die met hun eigen voor- en nadelen komen. Naast de standaard lightsaber mode is er een dual-wield mode, een double-sided mode, een two-handed Crossguard mode waarin je langzamer bent, maar stevige klappen uit kunt delen. Tot slot is er een blaster-mode waarin je zelfs je lightsaber op een afstandje kunt gebruiken en de Clones een koekje van eigen deeg kunt geven. Iedere stance heeft vervolgens een eigen skill-tree waarmee je weer unieke aanvallen en krachten kunt leren die behoren bij die stance. Iedere stance heeft sterke en zwakke punten. Voor sommige vijanden werkt een bepaalde stance beter, maar het is nooit zo dat je verplicht wordt om een bepaalde stance te gebruiken. Kies vooral wat je zelf het fijnst vindt spelen. In mijn geval is dat de Crossguard en de standaard lightsaber stance.

Door en door Star Wars

Voor liefhebbers van Star Wars is er goed nieuws. Waar Fallen Order ons al langs verschillende typische Star Wars settings bracht, weet Jedi Survivor ons nog meer onder te dompelen in pure Star Wars fashion. Als het nu aankomt op architectuur of personages, de Star Wars charme is letterlijk overal te vinden. In zowel beeld als geluid. Door en door top voor alle Star Wars fans, maar ook als je niet zo zeer fan bent van de franchise, laat Respawn Entertainment je niet in de koude kleren staan. Want ook al ziet het er allemaal heel erg Star Wars-y uit, is deze game ook heel goed te spelen door iemand die helemaal niet, of maar een beetje bekend is met de franchise. Het is een heel erg op zichzelf staand verhaal namelijk. Dus ook als je je er meer in wilt verdiepen, is dit een uitstekend beginpunt, zelfs als je het eerste deel hebt gemist. Een recap vertelt je namelijk alles uit het eerste deel als je deze niet hebt gespeeld, of in grote lijnen vergeten bent (al kan je zo’n goede game moeilijk vergeten).

Door en door Star Wars trekt zich uiteindelijk ook volledig door in de actie. We hebben toffe lightsaber gevechten, vechten tegen allerhande Star Wars wezens en figuren en we doen dit op een erg vermakelijk en grafisch indrukwekkende wijze. De combat is enorm vloeiend en soms erg taai! Net als zijn voorganger is Jedi Survivor af en toe best lastig, al heb ik het idee dat Fallen Order iets moeilijker was. Mede door het uitgebreide arsenaal van Cal Kestis die helemaal kunt aanpassen aan je eigen speelstijl, voelt Survivor wat makkelijker aan.

Technisch niet het sterkst

Waar de game in zowel grafisch vlak als gameplay uitblinkt, doet het dit niet op technisch gebied. Al die schitterende uitzichten en grote werelden belasten je console nogal. Regelmatige framedrops, glitches en zelfs crashes verstoren je gameplay ervaring eigenlijk iets te vaak. De patches die verschenen in de eerste weken hebben de performance ten goede gedaan, maar we zijn er nog niet helemaal. Nog regelmatig houdt het spel er opeens mee op, of wordt ik geconfronteerd met glitches die sommige aspecten van het spel even minder interessant maken. Zo werkt het scannen met BD-1 niet altijd lekker. BD-1 geeft een duidelijk geluidssignaal af, of loopt al naar de scan locatie, maar ik krijg vervolgens geen prompt om daadwerkelijk te scannen. Je eigen ervaring kan hier flink afwijken van wat je leest en hoort van anderen. De problemen lopen erg uiteen en zijn lastig te reproduceren.

In this secret #JediSurvivor difficulty setting “Jedi Brawler”, Cal Kestis gets rid of his lightsabre and can only use his fists to defeat enemies. pic.twitter.com/6xkoN23TQQ — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) April 30, 2023

Verdict

Star Wars Jedi Survivor is een van de, als niet de beste Star Wars game op dit moment. Deze doet eigenlijk alles beter dan het voorgaande deel. En dit is geen slecht oordeel over het vorige deel, want deze was eigenlijk al ijzersterk. Op Fallen Order had ik weinig op of aanmerkingen. Maar de kritiekpuntjes op die game, zijn dubbel en dik verbeterd in het vervolg. Respawn Entertainment had ongetwijfeld enorm veel vertrouwen in dit project en dat kun je er van af lezen. Het is enorm jammer dat EA deze iets te vroeg uit de oven heeft gehaald, want zonder de technische mankementen die tot de dag van vandaag nog een nasleep hebben, is Star Wars Jedi Survivor ongetwijfeld een van de betere werken van ongetwijfeld een van de meest capabele game studios op dit moment.