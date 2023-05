Metal Gear Solid 3 Remake toch geen PlayStation Exclusive?

Volgens de nieuwste geruchten, over een eerder gerucht, is de beruchte Metal Gear Solid Remake géén PlayStation Exclusive. Dit weet een bron te vermelden aan Tom Henderson’s Insider Gaming.

Ondanks er geen exclusiviteit is gekoppeld aan Metal Gear Solid 3 Remake, wordt deze titel wél voor het eerst getoond tijdens de PlayStation Showcase van 24 mei 2023. De Remake zou in handen liggen van Virtuos. Deze studio is niet geheel onbekend met ports en remasters. Zo hebben ze onder andere Horizon Zero Dawn naar de PC geport, maar ook Nier: automata naar Nintendo Switch. Hun meest recente werk is een port van The Outer Worlds naar de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Het gerucht omtrent Metal Gear Solid 3 kreeg voor het eerst leven eind 2021. Sindsdien maakt de titel meerdere keren zijn terugkeer in het geruchtencircuit. Steeds als een PlayStation Exclusive, maar daar lijkt vandaag een eind aan te komen. Een volledige reveal laat ook nog iets langer op zich wachten. Maar tijdens de PlayStation showcase van 24 mei wordt deze voor het eerst aangekondigd middels een teaser.

Komt er dan eindelijk een einde aan alle geruchten omtrent Konami’s meest geprezen titel? We gaan het zien! Woensdagavond, vanaf 22:00.