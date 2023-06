Nintendo Direct: Palia aangekondigd

Tijdens de Nintendo Direct vandaag, is de release window aangekondigd voor de game Palia.

De game is ruim 2 jaar geleden aangekondigd, nu maakt Nintendo ook bekend dat deze game naar hun console komt. Zo zal deze speelbaar zijn rondom de kerstfeestdagen aan het einde van dit jaar.

In Palia kun jij een wereld ontdekken met vrienden of alleen, ook kun jij helemaal bepalen hoe jij de game speelt. Ben je liever van het creatieve aspect of houd jij van avontuur?

Bepaal het allemaal zelf in deze online multiplayer game!

Palia is aangekondigd voor de Kerst 2023.