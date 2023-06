Heroes Dutch Comic Con Summer editie

Komend weekend gaan de deuren van de Jaarbeurs weer open voor de grote Heroes Dutch Comic Con evenement. Het zomerse weer sluit perfect aan bij deze zomer editie. Daarom dat er een nieuw buiten stuk aan het evenement wordt toegevoegd. Hier zal een extra stuk worden ingericht om te kunnen eten en drinken in het zonnetje. Daarnaast zullen er een aantal activiteiten in de Jaarbeurs tuin worden gegeven. Misschien zijn we zelfs in staat om een lekkere cocktailtje te drinken terwijl we genieten van het zonnnetje.

Heroes Dutch Comic Con staat altijd vol met alles waar wij geeks en nerds van houden. Maar toch weten ze altijd weer wat nieuwe dingen te verzinnen. Zo is er voor de zondag een oproep gedaan voor iedereen die Zelda heet. Iedereen die kan aantonen dat ze Zelda heten, krijgt gratis toegang voor zichzelf en een +1, een goodiebag en ze mogen de nieuwste Legend of Zelda game spelen bij de Nintendo stand. Tot slot willen ze met iedereen een leuke toffe groepsfoto maken. Dus mocht je dit lezen en Zelda heten of ken je iemand die Zelda heet? Gooi je agenda voor zondag dan leeg en kom naar de Jaarbeurs.

Uiteraard mogen we ook weer een aantal gasten verwelkomen op Heroes Dutch Comic Con. Actrice Natlia Tena bekend van Osha uit Game of Thrones en Nymphadora Tonks uit Harry Potter is aanwezig. Naast Osha is ook Brienne of Tarth oftewel Gwendoline Christie aanwezig komend weekend. Bob Morley die Bellamy Blake speelt in The 100 en Danny Trejo bekend van Razor Charlie in From Dusk Till Dawn zijn ook te vinden komend weekend. The Force is ook aanwezig met actrices Amy Allen(Jedi Master Aayla Secura) en Orli Shoshan(Jedi Master Shaak Ti). En tot slot hebben we nog Ben Barnes oftewel Prince/King Caspian uit de Chronicles of Narnia. Kortom de line-up aan acteurs dit jaar is mega stacked.