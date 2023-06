The Hidden Treasure of Area Zero aangekondigd voor Scarlet & Violet

The Hidden Treasure of Area Zero wordt de eerste uitbreiding voor Pokémon Scarlet & Violet. Tijdens de Nintendo Direct van 21/6 werd deze DLC aangekondigd. De uitbreiding lijkt een Japans thema te dragen en laat aardig wat nieuwe content zien.

In het eerste deel van de DLC krijgen we The Teal Mask. Dit is een Japans festival met nieuwe content. Zo laten ze ook de Blueberry Academy zien. Hier volg je een nieuw verhaal, ga je toernooien aan en kan je in een terrarium gebied Pokémon vangen en gebruik maken van je Pokebank, althans daar lijkt het op. Dit is het tweede deel van van de uitbreiding. Er is verder nog weinig bekend over beide uitbreidingen, dus dit is pure speculatie. Binnenkort kan je bij ons meer informatie vinden over The Hidden Treasure of Area Zero. Check de trailer hier beneden!

Ondanks dat we weinig weten over de game, komen beide delen dit jaar nog! Kijk jij er naar uit? Check onze review voor Pokémon Scarlet hier!