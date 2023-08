Pokemon Presents aangekondigd

Pokemon Presents is de manier om nieuwe Pokemon content naar mensen te krijgen, denk een beetje zoals de Nintendo Directs. Er is nu ook weer een nieuwe Presents aangekondigd!

De Direct presentaties zijn een nieuwe compacte manier van gaming nieuws voorschotelen aan het grote publiek. Waar dit vroeger werd gedaan tijdens persconferenties is het nu mogelijk om een veel grotere groep aan mensen op de hoogte te brengen van het laatste nieuws. Het grootste voordeel hiervan voor Nintendo is dat deze presentaties van tevoren zijn opgenomen. Er kan dus weinig fout gaan wat tijdens de persconferenties nog wel eens voor kwam. Pokemon Presents trekt dit wijder want er worden ook dingen aangekondigd die niet exclusief zijn voor Nintendo haar consoles!

Pokemon Presents

Terug naar de kern van het artikel, er staat namelijk een nieuwe Pokemon Presents gepland! Deze is bevestigd voor 8 augustus en begint om 15:00 uur. Ook is gemeld dat de gehele presentatie ongeveer 35 minuten zou gaan duren. Hieronder is het X-bericht ook nog te zien:

It’s time for the next #PokemonPresents, Trainers! 🤩 Tune in to our official YouTube channel at 2:00 p.m. BST on August 8th, to catch around 35 minutes of the latest Pokémon news! 🎉 📺 https://t.co/xlaUDkvX2y pic.twitter.com/xiRwitL51O — Pokémon UK (@PokemonNewsUK) August 4, 2023

Het is dus nog even afwachten wat er getoond gaat worden tijdens deze Pokemon Presents. Als we kijken naar eerder dit jaar zagen wij dat er toen een Netflix serie is aangekondigd en is voor het eerst gezegd dat er plannen waren om Pokemon Scarlet en Violet van nieuwe content te voorzien.

Kleine tease

Als we kijken naar het X-bericht is te zien dat het thema even naar een soort neon bord wordt omgetoverd. Als ik het een gerucht mag geven heeft het een beetje de sfeer welke ik ook zag in de detective Pikachu film waar we voor de eerste keer een live-action film kregen van de Pokemon karakters.

Wat de aankondigen ook gaan zijn je gaat het natuurlijk lezen bij ons op de site. Ga jij zelf ook kijken op 8 augustus om 15:00 uur of lees je liever het nieuws achteraf? En wat hoop jij te zien tijdens de presentatie? Laat het ons weten!