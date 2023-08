One Piece Gear 5 komt eraan!

One Piece Gear 5. Als iemand die alleen de anime kijkt is dit het enige waar ik One Piece manga lezers het afgelopen jaar over heb gehoord. Dit weekend is het dan eindelijk zo ver en wordt het hoofdstuk geanimeerd.

Natuurlijk zou dit artikel wat spoilers kunnen bevatten dus als je er blind in wilt gaan is dit een goed moment om te stoppen met lezen! Al is dit artikel wel geschreven door iemand die alleen de anime bekijkt en dus nog niet heel erg veel weet van One Piece Gear 5.

1071 episodes

1071 episodes en elke week komt er een nieuwe bij. De One Piece anime is een hele grote en is ook al wat jaren onderweg. We volgen het karakter Luffy welk met zijn crew een missie heeft, ‘king of the pirates’ worden. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf en stuit ook op vele sterke tegenstanders die zij moeten trotseren. Wat we bij anime vaak zien is dat een power-up uitkomst biedt tegen deze vijanden. Bij Luffy is dit de ‘Gear’ move waarin een nieuwe gedaante wordt gevormd en we te maken krijgen met krachten die wij nog niet eerder hadden gezien.

Gear 5

Natuurlijk is het lastig om spoiler vrij te blijven tegenwoordig. Het lijkt of ik mijn Tiktok niet kan openen en ik zie een nieuwe video over Gear 5. Het is een tijd geleden dat ik het internet zo hyped heb gezien over de aflevering van komende zondag. Nou moet ik zeggen dat ik weet dat het eraan komt maar nog niet hoe de nieuwe krachten van Luffy worden uitgelegd dus dat is voor ondergetekende nog zeker iets om naar uit te kijken.

Het jaar van One Piece?

Er zijn dit jaar al een aantal grote gebeurtenissen geweest in One Piece. En het is raar voor een serie die zo lang loopt dan toch over het jaar van One Piece te spreken. Echter met de game die dit jaar is uitgekomen en de One Piece Netflix show die eraan komt, samen met een nieuwe gear evolutie in de anime? Het is zeker een groot jaar voor deze show!

One Piece episode 1071 is net zoals elke One Piece aflevering zondag te zien op Crunchyroll in Nederland. Horen jullie ook al de drums of liberation?