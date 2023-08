Preview: Necromancy – RuneScape’s vierde combat style!

Na meer dan 22 jaar RuneScape krijgt een van de langst lopende MMORPG’s een compleet nieuwe en losstaande combat style. Naast Magic, Ranged en Melee verschijnt de nieuwe vechtstijl – Necromancy, op 7 augustus. En wij hebben deze gloednieuwe skill al mogen testen!

Necromancy is de 29e skill in RuneScape en de vierde combat style. Dit houdt in dat Necromancy een hele nieuwe manier van vechten is in RuneScape. In plaats van het gebruiken van een pijl-en-boog, magische spreuken of scherpe zwaarden, leen je de krachten van de dood om bezwering uit te oefenen op je tegenstanders of om een squad aan ondoden op te roepen om jouw vuile werk op te knappen.

Wat is Necromancy?

Zoals gezegd is Necromancy de 29e skill in RuneScape en een volledig losstaande combat style. Deze nieuwe combat style staat volledig buiten de bestaande combat triangle en versimpeld combat in RuneScape tot op zekere hoogte. De skill is ontworpen om heel toegankelijk te zijn, maar veel diepgang te bieden voor theorycrafters.

De skill wordt getraind op twee manieren. Enerzijds door de strijd aan te gaan met bestaande en nieuwe vijanden in RuneScape. Naast het feit dat je Necromancy gelijk kunt inzetten tegen bestaande monsters en bazen, komen er op de dag van release twee nieuwe bazen die ontworpen zijn om jouw Necromancy talenten te testen. De eerste baas kan je aan rond level 70 Necromancy. Deze baas test jouw skills tot dat niveau. Heb je de skill onder de knie tot op dat moment? De volgende baas test of je Necromancy volledig hebt gemeesterd. Deze baas heet Rasial, de aller eerste Necromancer.

De tweede manier om de skill te trainen is door rituelen uit te oefenen. Rituelen oefen je uit door een offer te plaatsen in combinatie met een specifiek aantal voorwerpen en tekeningen. Via rituelen krijg je voorwerpen en ruilmiddelen die je nodig hebt om aan de slag te gaan met het combat gedeelte van Necromancy. Zo krijg je door het uitvoeren van rituelen bijvoorbeeld zielen. Deze zielen heb je nodig om een squad aan ondoden op te roepen en deze voor je te laten vechten.

Necromancy komt met een uniek gear-systeem. Waar je gewend bent om in RuneScape vanaf level 70 je gear te verkrijgen via alsmaar sterker wordende bazen, kan je met Necromancy je gear vanaf level 1 volledig opwaarderen tot level 90 via de skill. Om de hoogste tier van de gear te verdienen moet je het opnemen tegen Rasial. Deze baas dropt op traditionele wijzen Tier 95 gear voor de nieuwe combat style. Rasial is absoluut geen gevorderde baas zoals Zamorak. Alhoewel Rasial een uitdaging zal zijn, is de boss vooral bedoeld als benchmark voor jouw Necromancy skills. Krijg je deze boss verslagen? Dan heb je Necromancy volledig onder de knie.

The City of… Um?

Necromancy is niet enkel een skill. Het is een volledig seizoen aan content. Het seizoen begint met de release van de nieuwe skill op 7 augustus. Jagex monitort vervolgens gedurende augustus en september hoe de skill wordt opgepakt door spelers en voert waar nodig en gewenst aanpassingen door. Vervolgens staat er nieuwe Necromancy content te wachten voor speler in oktober en november. Onder andere een derde baas voegt zich in deze latere maanden toe aan het rooster van Necromancy-bazen om jouw talenten op de proef te stellen.

Gelijk met de release van de skill verschijnt The City of Um. Deze staat is het centrum van Necromancy. Hier voer je dan ook de rituelen uit die als basis dient voor de nieuwe skill. Als je je afvraagt waar de naam City of Um vandaan komt, zit daar een typisch Brits Jagex grapje in verstapt. The City of Um is een verloren en vergeten stad. Zelfs de inwoners weten niet meer wat de naam van de stad precies is. Bij de eerste introductie krijg je dan al de horen dat het The City of… ummm.. is. Een beetje vergelijkbaar met als je voor de praatpaal van de Mc Donalds staat. “Mag ik een uuuummmmmm”.

The City of Um dient dus als centrale hub voor Necromancy. De stad begint vrij dood en ja, dat klinkt echt alsof ik een open deur in trap. The City of Um is vanaf het eerste moment vrij leeg. Door de skill te trainen via onder andere rituelen laat je zielen terugkeren naar de stad. Des te meer zielen terugkeren naar de stad, des te meer schimmen je ziet verschijnen. Deze schimmen hebben ook allemaal hun eigen leven en taken en hoe meer rituelen je uitvoert, hoe levendiger (ja ik doe het er om) de stad wordt en hoe meer diensten en quests je kunt voltooien. Necromancy verschijnt met maar liefst 9 nieuwe quests waarvan we er al twee hebben mogen proberen.

De vergeten stad zit daarnaast ook vol met geheimen en Easter Eggs. Zo zien we onder andere Crunchy, dé RuneScape ‘High-Detail’ mascotte, zijn permanente terugkeer maken in de bar, gelegen aan de voet van de stad.

Speel Necromancy op jouw manier

Jagex heeft Necromancy op zodanige manier gemaakt dat je enigszins vrijheid hebt in hoe je de skill aanvliegt en in zet. Je kunt er voor kiezen om helemaal geen combat te doen je uitsluitend bezig te houden met de rituelen. Daarnaast is dit de eerste keer dat RuneScape de bekende RPG Talent Tree ziet. Via de Talent Tree kies je verschillende paden om Necromancy volledig af te stemmen op je eigen speelstijl.

Dit idee wordt versterkt door jou een veel beter beeld te geven over wat Necromancy precies doet. Waar je voorheen in RuneScape te maken had met tooltips die je vertellen dat Ability x 95 tot 145% weapon damage toe dient, laten Necromancy abilities zien hoeveel damage je daadwerkelijk kunt doen met een ability. Daarbij zijn de crit-chances en nummers ook eenvoudiger gemaakt voor Necromancy. Waar je voorheen in RuneScape altijd een max-hit hebt, gaan crits in Necromancy een bepaald percentage (afhankelijk van onder andere talents) boven je max-hit. Zo kun je op de latere levels 200% damage doen door een crit te landen.

Een ander verschil tussen Necromancy en andere vechtkunsten is dat je niet kunt missen. Necromancy aanvallen raken je doelwit altijd. Je accuracy bepaalt hier niet hoeveel kans je hebt om te raken, maar hoeveel schade je minimaal kunt toedoen. Is je aanvalskracht 100, maar is je acurracy 50%? Dan hit je bijvoorbeeld 50. De helft van wat je maximaal kunt toedoen. Jagex noemt Necromancy dan ook een soort evolutie van de Evolution of Combat update die ondertussen al 10 jaar oud is.

Tot slot

Necromancy belooft veel los te maken in RuneScape. Zoals de meeste RuneScape spelers brengt iedere update wel veranderingen teweeg in hoe de game gespeeld wordt. Met een zodanige update als Necromancy is de impact enorm. Alhoewel we de impact niet in kunnen schatten, is dit ongetwijfeld een hele mooie en verfrissende toevoeging aan RuneScape. Een geheel nieuwe combat-stijl die ook nog eens losstaat van de huidige combat triangle? Dat moet wat teweeg brengen.

Met onze beperkte tijd in de skill hebben we natuurlijk niet alles kunnen zien of testen, maar de eerste indruk is positief. De stad is ontzettend mooi en Jagex heeft wederom een schepje bovenop de grafische vormgeving gedaan. Er zit een tamelijk gezond tempo in de skill waardoor je niet overspoeld wordt, maar ook niet verveeld raakt. Hoe dit zich weerhoudt op hogere levels valt nog te ervaren. Voor nu zijn we in ieder geval erg enthousiast over Necromancy en kunnen we niet wachten om er écht aan te beginnen.

Necromancy wordt op 7 augustus toegevoegd en is toegankelijk voor alle RuneScape spelers. De skill is te trainen tot level 120. Gratis spelers kunnen trainen tot level 20.