De Gamescom Opening Night Live is bezig en dat betekend games, games en nog meer games. Tijdens het evenement is Little Nightmares III aangekondigd!

Het derde deel, Little Nightmares III is vandaag aangekondigd. Er gingen al eerder geruchten dat deze serie een derde deel zou komen maar nu is het dan ook officieel bevestigd. Ook is er een trailer getoond van de game. Bekijk deze snel hieronder:

In de trailer zien we de avonturen van twee karakters waar zij door de wereld samen moeten gaan en verschillende missies toe komen.

Little Nightmares III komt 2024 naar de PC, Playstation 4 en 5, Xbox Series X, S en One en de Nintendo Switch