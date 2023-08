Destiny 2: Final Shape showcase

Zojuist heeft Bungie een nieuwe Destiny 2 showcase uitgebracht waarin veel nieuwe informatie over the Final Shape naar voren is gekomen. Bungie lijkt Destiny 2 heel anders te willen aanpakken. Zo komen er nieuwe weapon classes, nieuwe abilities, activities en zelfs episodes waarin een cinematic ervaring met meer storytelling voorkomt.

Ten eerste: The Final Shape. Guardians zullen het op moeten nemen tegen de grootste vijand die we in Destiny 2 ooit gekend hebben: The Witness. In de Final Shape campaign zullen we herenigd worden met oude vrienden waaronder Zavala, Ikora Rey en natuurlijk Cayde-6 om naar the Pale Heart te gaan. Dit zal een nieuwe locatie in de Traveler zijn. Deze plek is constant aan het veranderen onder de invloed van the Witness. De Pale heart zal een lineare locatie worden die spelers in staat stelt iconische momenten uit de Destiny geschiedenis opnieuw te bezoeken. Daarbij natuurlijk de originele tower uit de eerste Destiny game.

Seasons

Er zal een 2024 een grote verandering komen. In plaats van dat we vier seasons krijgen, maken we de overgang naar drie grotere episodes. De eerste krijgt de titel Echoes. De episodes zullen standalone verhalen bevatten die de gevolgen en impact van de Final Shape zullen bespreken. Daarin krijgen we natuurlijk ook nieuwe activities en beloningen.

De showcase liet een hoop informatie over gameplay verbeteringen en nieuwe content zien. Zo krijgen we drie nieuwe subclass supers. Elke Guardian class krijgt er eentje. Daarnaast een nieuwe enemy type: Subjugator. Deze vijanden maken gebruik van stasis en strand krachten. Daarnaast details over de nieuwe LFG feature die fireteam finder gaat heten. Ook krijgen we een nieuwe vex gerelateerde pvp map, een nieuwe pvp mode: Relic, en andere pvp features. Een nieuw power systeem zal er tevens voor zorgen dat guardians ongeacht verschil in level samen kunnen spelen.

Season of the witch

Vandaag begint ook season of the witch.

Savathun’s ghost, immaru zal de guardians benaderen met een deal: breng Savathun terug en help haar om haar zus, Xivu Arath, te verslaan. Mocht de guardian daarin slagen, zal Savathun onthullen hoe we de Witness de Traveler in kunnen volgen.

Een van de belangrijkste nieuwe features in season of the witch is het nieuwe progresson systeem dat the deck of whispers heet. Deze hive-magic kaarten vertegenwoordigen een set aan perks en buffs die guardians kunnen gebruiken voordat ze bepaalde seasonal activities in gaan. Deze feature is ontwikkeld om guardians meer opties te geven in het maken van builds.

De terugkerende raid zal Krota’s end zijn op 1 september.

The final shape komt op 27 Februari van het komende jaar uit.