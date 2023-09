Honkai: Star Rail komt naar PlayStation!

MiHoYo en Hoyoverse hebben al een samenwerking gehad met Sony. Naast Genshin Impact zal ook binnenkort Honkai: Star Rail beschikbaar worden!

State of Play heeft een aantal leuke items laten zien, zoals bijvoorbeeld Helldivers II en Spider-Man II.

Ook zien we in deze nieuwe trailer het nieuwste karakter in het universum, Fu Xuan.

De game valt nog niet te spelen maar de pre-registraties zijn wel al open, registreer dus nu!

De technische test is al van start gegaan, schrijf je dus snel in om potentiëel ook mee te kunnen doen.