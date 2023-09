Final Fantasy VII: Rebirth releasedatum bekend

Final Fantasy VII: Rebirth is misschien wel de grootste third party game die volgend jaar gaat uit komen op de PlayStation 5. Vandaag tijdens de State of Play hebben we meer informatie gekregen. Waaronder een release!

Final Fantasy VII: Rebirth is het vervolg op Remake. Een nieuwe manier om het verhaal van Final Fantasy VII te vertellen. Misschien wel de meest populaire PlayStation 1 game aller tijden. Er is vandaag tijdens de State of Play een nieuwe trailer getoond van de game.

In de trailer zie je natuurlijk Cloud maar ook andere karakters als Sephiroth en Vincent gaan hun opwachting maken in de nieuwe game. De game is natuurlijk een re-telling van het origineel wat we kennen waardoor er elementen in zitten die tijdens de eerste game op de PlayStation 1 er ook waren. De minigames en meer zien we bijvoorbeeld terugkeren. Maar of het allemaal zo gaat zoals je zou verwachten is nog maar de vraag.

Releasedatum

Een mysterie was nog de releasedatum van deze game. We zijn eindelijk te weten gekomen dat de game uit komt op 29 februari van 2024. Dat is natuurlijk al snel!

Verschillen

Final Fantasy VII: Remake had een paar belangrijke verschillen tegenover de originele game. Het maakte de game ook gelijk een stuk spannender omdat de fans eigenlijk gewoon een 1 op 1 overname hadden verwacht. Met Rebirth is er dus van alles mogelijk en moet je niet gelijk uit gaan dat je het verhaal al kent als je de originele game hebt gespeeld. Er zullen vast weer genoeg verhalen zijn om het vers te houden voor nieuwe mensen en voor mensen die de game een warm hart toedragen.

Ga jij Final Fantasy VII: Rebirth ook halen? Of houdt jij het lekker bij de originele game? Laat het ons weten in de comments en ga vanaf 29 februari weer op avontuur met Cloud!