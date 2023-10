Het is bijna tijd voor de nieuwe PSP van Sony!

Maar dan niet wat je denkt. Het is namelijk geen PlayStation Portable, maar een PlayStation Portal. Er missen een aantal letters. Per letter zou je één intern component kunnen schrappen en dan ben je er ongeveer wel. Het is namelijk een handheld, maar dan eentje die enkel werkt als je al een PlayStation 5 hebt.

De nieuwe Sony handheld verschijnt op 15 november voor een adviesprijs van 220 euro. Dat is ongeveer net zoveel als dat de PlayStation Vita koste toen deze lanceerde. De PlayStation Portal is echter geen handheld die eigen games kan spelen. Het is puur een Remote Play apparaatje die bedoeld is om met een Wi-Fi verbinding je eigen PlayStation 5 games te spelen op je PlayStation 5, maar dan via een klein schermpje die tussen een DualSense controller is geplakt. Deze controller bevat verder alle features die je mag verwachten van de controller. Haptische feedback en adaptieve triggers zitten bij de prijs inbegrepen.

Je hebt dus wel altijd een internetverbinding nodig om te kunnen spelen, maar dit hoeft niet je eigen thuisnetwerk te zijn. Je kunt dus ‘gewoon’ Spider-Man 2 spelen op je PlayStation Portal als je op bezoek bent bij je vrienden, familie, of wie dan ook.

Het schermpje op de handheld is 8″ groot en kan je plezieren met 60FPS in maximaal 1080P. Geen 4K en geen 120hz dus. Let hier dus op als je op TV in 120hz mode speelt en tussendoor besluit je sessie te vervolgen via de PlayStation Portal.

De ervaring met Remote Play is binnen de PlayStation Community nogal gemengd. De één vindt het geweldig. De ander zegt dat het nog te wensen overlaat. Hoe plezierig het speelt is ook volledig afhankelijk van een aantal factoren zoals de internetverbinding van je PS5 en het apparaat waar je op speelt. Daarnaast bepaalt het type game ook wel of het fijn speelt of niet. Door de input vertraging is het bijvoorbeeld minder fijn om een snelle First Person Shooter te spelen in vergelijking tot een titel als Astro’s Playroom.

Toch zegt Sony dat de verbinding tussen PS5 en Portal beter is dan bestaande Remote Play opties. De eerste previews zeggen ook dat het lekker werkt. Al werden de previes gehouden in een setting met de meest ideale omstandigheden.

Je huidige headset werkt helaas niet op het apparaatje. Er is geen Bluetooth ondersteuning. In plaats daarvan maakt de PlayStation Portal gebruik van de nieuwe PS Connect technologie. Een eigen draadloze verbindingstechnologie van Sony die komt met een nieuwe lijn headsets en oortjes van Sony die functioneert met de Portal (en PlayStation 5).