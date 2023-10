Halloween komt ook naar Pokémon Sleep!

Happy Halloween! Nou ja, bijna dan. Een Halloween evenement is niet meer weg te denken in de gaming wereld. Ook Pokémon neemt het er van met al meerdere jaren evenementen rondom de griezelperiode in onder andere Pokémon Go, maar dit jaar is Pokémon Sleep uitgekomen. Dat betekent dat we ook mogen gaan griezelen tijdens en na onze zoete dromen.

Het Pokémon Sleep Halloween 2023 evenement brengt ons dubbele snoepjes voor onze Pokémon zodat we ze sneller sterker kunnen maken en kunnen laten evolueren. Ook bestaat de kans dat we een Pikachu tegenkomen met een heksenmuts waar een spook-speldje aan zit. Deze Pikachu mogen we niet evolueren in Raichu, dus als je een sterke heksenmuts-Pikachu tegenkomt, is het enkel mogelijk om de main skill op te waarderen met kostbare skill seeds.

Naast de schattige Pikachu, verschijnen er uiteraard meer Ghost-Type Pokémon tijdens het evenement. Het evenement gaat van start op 30 oktober om 4:00 en duurt tot 6 november 5:59. Je moet voor dit evenement de locatie Greengrass Isle kiezen!

Meer Pokémon nieuws?

Onlangs zijn wij naar het Van Gogh museum geweest om de Pokémon x Van Gogh tentoonstelling te bekijken. Hier lees je ons verslag terug! Het museum heeft ondertussen besloten om de Pikachu promo kaart niet meer uit te geven in het museum. De kaart verschijnt begin volgend jaar via deelnemende retailers.

De 151 uitbreiding voor de Trading Card Game is al een tijdje verkrijgbaar. Je kunt via ons Tiktok kanaal de verschillende producten in beeld zien!

De eerste uitbreiding voor Pokémon Scarlet en Violet op de Nintendo Switch is verkrijgbaar. Je leest hier onze review!

Mimikyu heeft zich op tijd voor Halloween weten te mengen in de strijd in Pokémon Unite. De volgende Battle Pass gaat in op 24 oktober.