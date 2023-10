Open Beta voor The Finals begint vandaag!

The Finals is een team-based shooter die vanaf vandaag speelbaar is in Open Beta op PlayStation, Xbox en PC. Gebruik de omgeving in je voordeel en alles om je heen is open spel om de finale te bereiken, maar zoals we weten, zijn er altijd heel veel deelnemers, maar zijn er heel weinig finalisten.

The Finals is in ontwikkeling bij enkele veteranen van DICE, de makers van Battlefield. Dat zie je er dan ook wel van af. Enerzijds omdat de game er grafisch best wel goed uit ziet. Anderzijds omdat zo goed als alles om je heen aan gort geschoten kan worden. Blaas muren op, boor door het plafond en slinger door de map om je vijanden te verrassen met je wapen naar keuze, of een voorwerp naar keuze. Niet alleen lood uit de loop, maar ook bloempotten en andere voorwerpen zijn je beste vriend als het aankomt op het uitschakelen van je tegenstander.

Met het verlies van HYENAS is de markt open voor een nieuwe team based First Person Shooter die niet met één been in zijn graf staat. Ik kijk naar jou, Overwatch. Dus dit is de ultieme kans voor The Finals om te shinen. En dat doen ze dit weekend al in de Open Beta die vandaag van start gaat. Hou de digitale schappen van je favoriete platform dus in de gaten om later vandaag de actie in te duiken.