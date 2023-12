Kemuri is de eerste game van Ikumi Nakamura’s Unseen

Na het vertrek van Ikumi Nakamura bij Bethesda en Tango Gameworks, na haar duidelijke bijdrage aan Ghostwire: Tokyo, heeft ze een nieuwe studio opgericht in Tokyo: Unseen. Lang werkte ze in de schaduwen aan een gloednieuwe game, maar het moment is eindelijk hier. Check de aankondiging van Kemuri.

Kemuri is een gloednieuwe IP van Unseen en Ikumi Nakamura. Deze game propt je in een realm waar het onvoorspelbare het extraordinaire ontmoet in een bakstenen jungle waar de Yokai schuilen tussen de inwoners. Wordt een Yokai Hunter en gebruik je FOX WINDOW om de mysteries van deze stad te ontrafelen en balans in de wereld te herstellen. De game kan alleen of met vrienden gespeeld worden. Jaag op Yokai en verzamel hun krachten en neem het op tegen nóg grotere uitdagingen. Er is nog maar één vraag die niet beantwoord is: How will you hunt the Unseen?

Ikumi Nakamura is geen onbekend gezicht in de gaming industrie. We kennen haar onder andere van een eerder jaar The Game Awards waarin ze Ghostwire: Tokyo liet zien. Sindsdien heeft ze als freelancer voor verschillende studio’s gewerkt waaronder skins gemaakt voor operators in Rainbow Six Siege. Later heeft ze een eigen studio opgericht in Tokyo waarvan we nu eindelijk zien waar ze mee bezig zijn.