Dragon Ball: Sparking Zero aangekondigd

Dragon Ball: Sparking Zero wordt in de marketing pijplijn gegooid als een nieuw begin voor de Budokai Tenkaichi ‘franchise’. Dit is iets waar fans al een aardige tijd op zitten te wachten. Verwoestbare arena’s, Kamehameha’s, meer personages dan ooit en natuurlijk: blauw haar! Check hier beneden de officiële omschrijving en de eerste trailer!

DRAGON BALL: Sparking! ZERO takes the legendary gameplay of the Budokai Tenkaichi series and raises it to whole new levels. DRAGON BALL: Sparking! ZERO has a historic number of playable characters, each with signature abilities, transformations and techniques. Unleash the fighting spirit within you and take the fight to arenas that crumble and react to your power as the battle rages on.