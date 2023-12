The casting of Frank Stone getoond

Supermassive Games is bekend van geweldige interactieve verhaalgames zoals Until Dawn en The Quarry. Zij slaan de handen samen met de Dead by Daylight IP om een nieuwe game te maken!

The casting of Frank Stone is een interactieve verhaalgame gebaseerd in de wereld van Dead By Daylight. Veel wordt er niet in de trailer getoond. Wel kunnen we een hoge standaard verwachting in de verhaallijn, veel horror en keuzes die jij maakt die er toe doen! Hieronder is de trailer te zijn:

De game komt in 2024 naar ons toe. Ga jij hem halen? Laat het ons weten!