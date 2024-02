Sonix X Shadow Generations onthuld

Sonic is sinds het succes van de films steeds meer aan het terugkrabbelen. Maar deze keer zal hij net zoals in Sonic 3 (de film) de spotlight moeten delen met Shadow

Er gingen al een tijdje geruchten dat er een remaster in ontwikkeling zou zijn van Sonic Generations. Tijdens de State of Play werden deze geruchten bevestigd met de aankondiging van Sonic X Shadow Generations.

“Shadow the Hedgehog is terug en werkt samen met Classic en Modern Sonic in Sonic X Shadow Generations, een geheel nieuwe collectie met twee unieke ervaringen. Speel als Shadow the Hedgehog in een gloednieuwe verhaalcampagne en speel iconische 2D- en 3D-levels als Classic en Modern Sonic in een nieuw geremasterde versie van Sonic Generations.”

Naast een onthullingstrailer werd aangekondigd dat de game zowel versies van Sonic uit de eerste game als Shadow sans gun zal bevatten. Volgens SEGA zal Shadow zijn eigen speciale levens in de game hebben en een nieuwe campagne die speciaal voor de nieuwe remaster is ontwikkeld.

Ondanks dat het een remaster is van een game die in 2011 is uitgebracht, lijken de toevoegingen aan Sonix X Shadow Generations te suggereren dat het een compleet nieuwe game is die voortbouwt op de originele release. Je zou het dus ook meer als een remake kunnen zien.

De trailer van Sonix X Shadow Generations

Sonic X Shadow Generations zal dit najaar verschijnen voor PS5 en PS4.

De State of play had meerdere verrassingen waaronder de ultieme samurai game Rise of the Ronin of de insane ingewikkelde Death Stranding 2.

Maken de nieuwe toevoegingen jou excited om deze game opnieuw te spelen? Deel je mening met ons op Facebook of in de reacties hieronder.