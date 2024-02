Rise of the Ronin toont nieuwe beelden

Tijdens de State of Play worden veel nieuwe games getoond. Rise of the Ronin heeft ook nieuwe beelden laten zien!

Rise of the Ronin laat nieuwe gameplay zien. In onderstaande video zie jij onder andere de vlieg mogelijkheden in de game, Combat van de enemies en de verschillende stances en zie je zelfs bepaalde bossfights!

In de trailer zie je opvallend grote werelden waar de speler zich nu in kan bewegen. Hier is dus ook een vlieg mogelijkheid aan toegevoegd om zo een nieuwe snellere manier van transport te bieden. Voor de rest kan je veel elementen herkennen die de maker van onder ander Nioh zo populair heeft gemaakt!

De game komt 22 maart uit voor de PlayStation 5. Ga jij hem halen?