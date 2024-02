Met intheSpotlight kijken we elke maand naar een grote game die eraan zit te komen. Sony gaat een Final Fantasy VII: Rebirth State of Play houden om nog meer informatie toe te voegen aan deze maand!

De eerste State of Play zit er net op en Sony kondigt gelijk haar volgende aan. Een Final Fantasy VII: Rebirth State of Play zit er aan te komen. Tijdens deze show kun jij meer informatie verwachten over de game en een deep dive in meer nieuwe elementen van het tweede spel in de trilogie.

Dit wil je niet missen

Volgens Sony haar eigen zeggen wil je deze State of Play niet missen. Het lijkt er op zo dicht op de release dat er een demo gaat komen voor de game. Wellicht wordt die wel gelijk in de store gedropt voor na het evenement! Het is wel te verwachten dat er tijdens de show wat dieper in de game gekeken wordt. Wat fijn is maar dit vergroot ook de kans op spoilers. Wil jij dus spoiler vrij blijven kijk de show dan niet en kies jouw artikelen deze maand op de site zorgvuldig uit!

6 februari is de datum dat jij naar deze State of Play kan kijken. Ga jij hem kijken of laat je hem toch aan je voorbij gaan? Laat het ons weten in de comments online en blijf op de hoogte met intheSpotlight!