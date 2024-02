Derde Final Fantasy VII game al in de maak

Tijdens de intheSpotlight maand staan wij deze maand stil bij Final Fantasy VII: Rebirth! Vandaag kunnen we al iets in de toekomst kijken, Square Enix is namelijk al bezig aan het derde deel.

Het is E3 2015, Sony is bezig en ook wel staat het bekend als de E3 of dreams. Final Fantasy VII Remake wordt aangekondigd en verschijnt uiteindelijk in 2020. Het is bijna niet voor te stellen dat over tien dagen al het volgende deel te spelen is. En toch is nu naar buiten gekomen dat het laatste deel in deze trilogie misschien wel eenzelfde traject gaat volgen.

Deze Youtuber mocht net als veel andere influencers wat vragen stellen aan Naoki Hamaguchi, de Game Director van de Remake delen. Hij zei het volgende:

“Of course, I cannot tell you what stage we are at, but we have already made progress on the script, and we are thinking about certain developments. When we got to the end of the development for Remake, we started talking about a sequel with [writer Kazushige Nojima] and I think we can say that we are in the same situation today.”

Er is dus al progressie gemaakt met de script van het laatste deel in de reeks. Dit is niet anders als de overgang ging van Remake naar Rebirth. In een tijd waar gamedevelopment steeds meer tijd in beslag neemt is het natuurlijk goed om te zien dat deze game in een redelijk goed tempo achter elkaar lijken uit te komen. Het is dus mogelijk dat deze gehele reeks aan spellen te spelen gaat zijn op de PlayStation 5. Wel zo fijn natuurlijk!