ZoMMOr: Pantheon mikt op Early Access in december 2024

Pantheon: Rise of the Fallen is een project dat al 10 jaar in ontwikkeling is. Deze MMORPG heeft veel investeringen gezien, veel hoogtepunten en veel dieptepunten. Nu lijkt het erop dat de game eindelijk een vroege toegang gaat krijgen, dit jaar nog!

Het is januari 2014, het MMO genre ziet nog nieuwe namen binnen vloeien en de meeste sterke MMO’s gaan nog als een trein. Het genre is gezond, maar vraagt om toekomstperspectief. Daar kwam dan de Kickstarter voor Pantheon: Rise of the Fallen. Mensen waren hyped, een tab-targeting combat stijl en community driven wereld en gameplay, dat is wat mensen warm maakte in 2014. Nu, 10 jaar later, komt de game (eindelijk) in early acces, in december. Althans, dat is de bedoeling, maar er zitten enorm wat haken en ogen aan deze titel, we nemen je even mee!

Chris Rowan (CEO) bracht 2 dagen geleden een post op de officiële website naar het licht. In deze post kondigt hij aan dat de game met ‘vol vertrouwen’ in december 2024 in early access kan gaan. Dit zal volgens hem komen met 6 grote zones, 12 classes, 6 speelbare rassen en nog veel meer. Wat hij hier ook aangeeft, is dat ze een deel van het team hebben moeten ontslaan omdat het geld op is onder het mum van ”We have to make some trade-offs to get there.” Hier lijken fans enorm wild over te worden en dat is niet heel gek.

Wat is Pantheon: Rise of the Fallen?

Pantheon: Rise of the Fallen is de successor van Everquest I en II. Het is een community driven MMORPG. De game heeft een high fantasy verhaal en wereld en staat in het teken van oorlog en vrede. Er zijn een aantal coole features aanwezig zoals climbing, diepgaande puzzels, veel soorten skills en een hoge focus op PvP en community. Ze lenen een boel concepten van succesvolle MMO’s, wat helemaal niet verkeerd is en de ontwikkelaars lijken enorm veel hart voor de zaak te hebben.

Hoopvolle fans

Sinds Pantheon fundings ging ontvangen, zijn er aardig wat miljoenen naar de ontwikkelaar gegaan, met bijna 5.5 miljoen op de teller. Dit telt fundings van bedrijven, partners maar ook fans. Er zijn fans die al duizenden euro’s hebben geïnvesteerd. Nu lijkt dat geld op te zijn/ raken en dat zal wat uproar met zich meebrengen. Maar, er zijn ook veel community leden die wel enthousiast zijn, het lijkt dus een enorme tweestrijd tussen de twee.

Waar vallen mensen dan over?

Waar de meesten over vallen, is de timing. De game is al jaren in pre-alpha en gaat nu pas, na langer dan 10 jaar, in early access. Daarnaast, zoals de developers al aangeven hebben, is deze vroege toegang pas het begin. Het duurt fans nu gewoon te lang, zij willen geen game die uit komt als iedereen kinderen heeft, of in ieder geval geen tijd meer om te gamen, zij willen een MMORPG en ze willen het snel. Daarnaast lijkt de trage progressie gewoon onnodig en nu met het ontslaan/ pauzeren van contracten van hun personeel, lijkt dit een soort kat in het nauw dat rare sprongen maakt. Dat haalt niet weg dat er nog een publiek is dat wacht op de game!

Daarnaast, doordat de game in hele andere tijden en omstandigheden is begonnen en ook nog eens enorm langzaam gaat, maken fans zich druk om hoe tijdloos de game is. De graphics en ook de switch die gemaakt is halverwege de ontwikkeling, zijn bijvoorbeeld al lang niet meer van deze tijd. Daarnaast lijken systemen zo vaak opnieuw gebouwd te zijn, dat er geen touw meer aan vast te knopen is. De game lijkt in een enorme hel te zitten op gebied van ontwikkeling, alleen wordt het niet toegegeven.

En nu?

Nu is het afwachten. December zal gaan moeten bewijzen dat we de ontwikkelaars daadwerkelijk kunnen vertrouwen en dat de game in een oprechte staat van speelbaarheid is. Pantheon heeft nu al een enorme hardcore fanbase en die zullen de game niet snel op gaan geven, daarnaast zijn de ontwikkelaars bezig met het opzetten van een testplan, om zoveel mogelijk feedback op te halen bij de community. Wij van de redactie gaan de game ook zeker proberen en ook zeker onze feedback achterlaten. Daarnaast komen wij ook zeker bij jullie terug met onze bevindingen.

Wat vind jij van de staat waarin Pantheon nu verkeerd? Laat het ons zeker weten!