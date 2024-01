intheSpotlight Februari: Final Fantasy VII: Rebirth

Welkom bij intheSpotlight! Elke maand wordt er een game in het zonnetje gezet. Deze nieuwe special aan artikelen bereid jouw helemaal voor op een game die deze maand uit komt. Februari staat natuurlijk in het teken van Final Fantasy VII: Rebirth!

Bij intheSpotlight is er de hele maand aandacht voor een opkomende game welk wij denken dat jij meer van wilt lezen. Je kunt een grote opbouw verwachten naar de release van games met nog meer artikelen dan gewoonlijk! Deze maand is de beurt aan Final Fantasy VII: Rebirth.

Final Fantasy VII: Rebirth

Je kunt natuurlijk niet beter deze reeks aftrappen dan met een game waar heel veel gamers op wachten. Final Fantasy VII: Rebirth is het tweede deel in een trilogie en een ‘remake’ van de originele game op de PlayStation 1. Waarom staat ‘remake’ tussen haakjes? Omdat het niet een remake is zoals we deze zijn gewend. In het eerste deel van de trilogie zijn namelijk een aantal elementen anders gegaan dan in het origineel. Niemand weet dus hoe dit verhaal gaat aflopen!

Wat kan jij verwachten?

In intheSpotlight willen wij meer aandacht vragen voor een game die eraan komt. Vooral dichter bij release wordt er steeds meer bekend over een spel. Denk aan interviews, gameplay en verhaallijnen. Er komt steeds meer naar buiten! We kijken in deze maand terug en kijken naar de toekomst. Alles om jouw zo goed mogelijk te voorzien van informatie voor een nieuwe game.

Dus ga er lekker voor zitten deze maand en lees meer over Cloud, Aerith, Tifa en alle andere karakters in de geweldige wereld van Final Fantasy VII gemaakt door Square Enix. We halen alles uit de kast om voldoening te geven aan deze game en alle andere games die nog behandeld gaan worden in deze special!

Heb jij zin in deze game? Laat het ons weten op social media of in de comments!