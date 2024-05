Review: No Rest for the Wicked [Early Access]

No Rest for the Wicked is uitgekomen in Early Access voor PC spelers via Steam. de term Early Access heeft een vrij zure nasmaak gekregen, maar Moon Studios en Private Division hebben er voor gezorgd dat de game in ieder geval al tot en met Act 1 door te spelen is. Feedback van de spelers, balansverbeteringen en extra features bouwen deze game op tot een uiteindelijke 1.0 release voor PC en consoles.

No Rest for the Wicked is eindelijk uit. Deze souls-inspired ARPG van Moon Studios stond al erg lang op mijn radar. Alhoewel ik zelf geen grote fan ben van Early Access titels, kon ik niet wachten op de volledige release en check ik de game al op mijn laptop, op een 4K monitor met matige performance. De game is nu al enorm goed en dit wordt alleen nog maar beter. De reden waarom ik deze Early Access release wél speel, is simpelweg omdat er nu al genoeg te zien en te doen is in de game. Wat er in zit, voelt af, en daar gaat het om. Je wordt dus niet na 10 uur gestopt voor een duidelijk onafgemaakt stuk van de game met de tekst “Thanks for playing Early Access, come back in a few weeks, or months.”

Alhoewel dat natuurlijk wel de essentie is van een Early Access. Zo ook in No Rest for the Wicked. Waar je progression geen keiharde stop kent na een x aantal uur, stopt het verhaal in de Early Access na een uurtje of 10 in Act 1. Omdat de wereld vrij open is, kun je altijd nog rond lopen om opzoek te gaan naar schatten, monsters en je wagen aan optionele content, waaronder een soort kerker die vergelijkbaar is met de Chalice Dungeon uit Bloodborne.

Een beetje wennen

No Rest for the Wicked is een heel ander soort game dan je gewend bent van Moon Studios. Beide Ori titels zijn enorm verfijnd, soepel, beeldschoon en tot in de naadjes afgewerkt. No Rest for the Wicked is een Early Access titel op dit moment en dat zie je er ook wel van af. Net als Ori is ook deze game wonderschoon en ziet het er grafisch enorm gruwelijk uit. Maar dan ook echt, enorm gruwelijk. Het is denk ik wel de meest gelikte ARPG op de markt op dit moment.

Qua gameplay lijkt het een beetje op een combinatie van een survival game en Dark Souls. Enemy designs zijn strak en ze kennen duidelijke patronen die je moet leren om ze de baas te zijn. Voedsel en grondstoffen moet je verder zelf verzamelen. Er is dus geen oneindige potion die zichzelf bijvult na het rusten bij een kampje. Rusten bij een kampje betekent in No Rest for the Wicked enkel dat dit je nieuwe respawn punt is als je doodgaat. Het verzamelen van voedsel en grondstoffen doe je op de ouderwetse manier, met een bijl, hakbijl, vishengel, schep en zo verder. Dat kan in het begin best frustrerend zijn, want je moet de game nog een beetje leren en over het algemeen speelt deze ARPG stroever dan iedere ander hiervoor, dus het wennen aan No Rest for the Wicked heeft eventjes geduurd voordat het echt goed klikte.

Daarbij heeft eigenlijk alles in deze game een durability. Wapens en gereedschap gaan kapot en deze moet je repareren bij een smith. De game geeft je tijdens het spelen via icoontjes wel aan dat bepaalde voorwerpen op het punt staan te breken, dus hier kun je tijdens het houthakken wel rekening mee houden. Verder is het belangrijk om je rugzak goed in de gaten te houden, want ook in deze RPG heb je te maken met een maximum aantal voorwerpen die je mee kunt nemen. Het is hier gebaseerd op een aantal en niet op een maximum gewicht. Ik raakte deze maximum al vrij snel aan met, vond ik, redelijk weinig spullen bij me. Het jongleren van grondstoffen voegt nóg een extra dimensie aan moeilijkheid toe aan deze game, vooral omdat het in het begin erg lastig is inschatten wat later van pas gaat komen. Persoonlijk hoop ik ook dat de restricties rondom voorwerpen en voedsel nog iets versoepeld worden, want in het begin kan dit je enorm gaan tegenzitten. Je wordt bijna geacht veel dingen al te weten, die je eigenlijk helemaal niet kan weten, noch voorspellen, op dit moment.

De prijs van schoonheid

En daarmee bedoel ik niet dat het spel op dit moment in Early Access maar €39,99 kost, maar wat het aan performance kost om dit kunstwerk van een game draaiend te krijgen. Om een klein voorbeeld te schetsen: Ik heb een vrij krachtige Gamer TM laptop met een i7 en een RTX 3070 die nu bijna 2 jaartjes oud is en twee duizend eurootjes heeft gekost. Daarmee dacht ik voorlopig wel snor te zitten voor mijn sporadische avonturen op Steam en andere PC clients. Verder heb ik een 4K monitor aangesloten zodat ik, als ik wil in 4K of 1440P kan gamen. Dat lukt, meestal. No Rest for the Wicked heeft daar echter wat moeite mee. Het is mij namelijk niet gelukt om deze game lekker soepel te draaien met meer dan 30FPS. Ik heb gewisseld tussen 4K, 1440P en zelfs 1080P, maar op geen enkele resolutie met grafische instellingen wisselend tussen Balance en Performance kom ik niet boven de 40FPS en deze 40FPS is het absolute maximum. Deze blijft absoluut niet stabiel. Ik weet niet of het aan mijn machine licht, maar ik ben van mening dat er nog heel wat optimalisatie slagen gemaakt kunnen worden met deze Early Access game.

Daar staat uiteraard tegenover dat No Rest for the Wicked een absolute schoonheid is en het wemelt van pure kunst in een videogame. Van de wereld tot aan de personages. Alles is propvul gevuld met detail en levendigheid tot het moment waarop ik bijna niet meer kan volgen wat er allemaal gebeurd. Grassprieten die bewegen in de wind, bladeren die van de bomen vallen en een hevige stortregen die bijna je scherm uitspat. Het is werkelijk een plaatje en alleen om deze reden is No Rest for the Wicked al aan te raden aan iedereen die houdt van de artistieke keuzes die gemaakt zijn voor deze game.

Verdict

No Rest for the Wicked belooft een schitterende game te worden, die wel nog even de tijd nodig heeft om door te bakken in Early Access. Wil je toch nu al aan de slag en invloed uitoefenen op het verloop van de game? Dan kun je meedoen met de Early Access voor €39,99. Hiermee krijg je toegang tot de game in zijn huidige staat en alle toekomstige updates. Je kunt zien hoe de game groeit tot de volwaardige release en strijkt samen met de ontwikkelaars te ruwe kantjes gladder. Dat betekent niet dat No Rest for the Wicked nu een bouwput is, verre van. De game is nu al enorm goed en speelt heel fijn weg. Maar toch merk je dat de optimalisatie beter kan en dat bepaalde onderdelen in het spel, waaronder de user interface, nog iets verder uitgewerkt moet worden. Laten dit soort dingen je niet tegenzitten en vind je het niet erg om na een uurtje of 10 tot 30 te wachten tot Moon Studios nieuwe content toevoegt? Doe dan lekker mee met de Early Access joh!

Gespeeld op PC 7/10 Early Access review - 7/10 7/10