Review: Keychron V2

Opzoek naar een nieuwe toetsenbord zonder al te veel geld te betalen, kijk dan eens naar de Keychron V2. Een volledig mechanisch toetsenbord die functies bevat die je niet snel terugziet op dit prijspunt.

De Keychron V2 is één van de vele toetsenborden die het merk Keychron verkoopt. In de wereld van toetsenborden is het bedrijf nog tamelijk klein vergeleken met marktgiganten zoals Logitech, Razer of Corsair maar zeker niet onbekend bij enthousiastelingen.

Het bedrijf staat voornamelijk bekend voor hun prijs-kwaliteit verhouding, maar ook dankzij de vele functies in hun toetsenborden. Iets dat veel grote merken niet eens beschikbaar maken voor de consument. Ook wordt Keychron gezien als één van de stepping stones naar een nieuwe hobby. Zo zit er achter dit input-apparatuur een hele sub-cultuur die heel uitgebreid én welkomend is.

Wat ook uitgebreid is, zijn de functies die de Keychron V2 met zich mee brengen. Niet alleen veel functies brengt het toetsenbord met zich mee, maar ook een hele scherpe prijs. Zo kun je het toetsenbord al bemachtigen voor pakweg €65,- (excl. verzendkosten).

Uitrusting

Het exemplaar dat we gaan checken is de V2. De Keychron V2 is een volledig mechanisch én hot-swappable toetsenbord. Het formaat/layout is 65%, dit houdt in dat het een kleinere formfactor heeft én dat er een aantal keys missen. Zoals de F-keys, het volledige numpad én nog een aantal Windows function keys.

Je hebt besteld, maar nu vraag je je af: “Wat kan ik verwachten?”. In de doos krijg je de volgende items meegeleverd:

USB-C kabel (met een USB-C naar USB-A converter)

Gereedschap (Keycap & switch puller, inbussleutel en schroevendraaiertje)

Toetsenbord

Gebruiksaanwijzingen

Het toetsenbord is uitgerust met mechanische switches en werkt dus niet op een membraan. RGB is ook aanwezig zodat je meer FPS en gaming performance overal krijgt in je favoriete games. De kleuren, modes en snelheden zijn allemaal in te stellen via het toetsenbord zelf. De kleuren zijn aanwezig, helaas zijn de rode kleuren wat minder aanwezig dan de rest.

De Keychron V2, eveneens als meerdere toetsenborden van Keychron, is hot-swappable. Dit betekent dat je de mechanische switches ook nog eens kan vervangen mocht er een kapot gaan. Natuurlijk kun je ook allen vervangen mocht je meer zijn van het customizen, daarover later meer.

Dit apparaatje is ook plug-and-play, zo kun je hem insteken en direct aan de slag gaan met het typ- of gamewerk dat verricht moet worden. Neem het toetsenbord eenvoudig mee naar een LAN-party of kantoor dankzij de afneembare USB-C kabel. Vrijwel alle USB-C kabels kunnen gebruikt worden, zo ook je telefoonlader. Wordt deze ook nog eens gebruikt voor iets anders!

Verricht jij werk op Windows zowel als Mac dan is dit de perfecte keus. Dankzij een switch op de achterkant kun je van modes wisselen zodat het Keyboard gebruikt kan worden op beide platformen.

Bouwkwaliteit en customizability

De Keychron V2 is gemaakt van een ABS plastic housing en wordt samengehouden door een aantal componenten. Plastic klinkt misschien niet robuust maar met alle interne componenten bij elkaar is het toetsenbord heel stevig en zit er weinig tot géén flex in.

Het typsensatie wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van items. De PBT keycaps gepaard met de OSA profile zorgt ervoor dat de keyboard al een unieke look krijgt, ook dankzij de 3-color way. De plate, geluidsabsorberende schuim én silicone pad zorgen ervoor dat er geen geping of andere geluidjes nagalmen tijdens het typen, ook zorgt dit voor een plezant en “premium” geluid.

Op het PCB zitten, in dit geval, de rode switches ingeklikt. Nee, niet gesoldeerd maar echt ingeklikt! Dit betekent dat het toetsenbord hot-swappable is en jij de switches kan veranderen naar jouw smaak. Met een handomdraai kun je het toetsenbord customizen naar jouw unieke smaak én feel. Door middel van de mee geleverde keycap & switch puller maken je hierbij het leven makkelijk.

De V2 kan worden geleverd met drie soorten switches; rood, bruin of blauw. Alle drie de switches zijn Keychron’s eigen. Mocht je de selectie switches niets vinden of wil je liever zelf te werk gaan, kies dan voor de “Barebones” variant van het toetsenbord op hun website. Zo krijg je hetzelfde toetsenbord alleen zonder switches én zonder keycaps, hierdoor ben je wel duurder uit maar voor de fanatiekeling een droom!

Meer functies en aantrekkelijker, maar ruimte voor verbetering

Desondanks de Keychron V2 een uitstekende keyboard is met verschillende functies die we op veel toetsenborden van dit prijspunt niet zien, zijn er natuurlijk ook wel items die wel beter kunnen.

De hot-swap functies van de switches zijn echt een dikke pluspunt, wel frustreerde mij dat er geen gebruiksaanwijzing bij zat over hoe je de switches moet vervangen. Echter na een aantal YouTube filmpjes ben ik er wel uitgekomen om de hot-swap functie te testen.

Wel mist het apparaat zijn “aanpasbaarheid” op gebied van software; zo is het niet mogelijk om even gauw wat keys te herprogrammeren zoals dat bij een Razer of Logitech kan. Wel is er een online tool op hun website beschikbaar om je toetsenbord te herprogrammeren mocht je een aantal keys niet gebruiken. Helaas werkt de online tool niet heel goed en heb ik zelf problemen gehad dat de website mijn toetsenbord niet eens herkende. Het zou tof zijn geweest als er een software was die de functionaliteiten zou versterken zoals het instellen van de RGB, herprogrammeren van keys of het instellen van macro’s.

Op basis van de RGB is het toetsenbord ook niet het sterkste. De modes en helderheid van de RGB is meer dan prima en er is veel keuze. Wel mist het toetsenbord een aantal kleuren uit het spectrum, zo zijn niet alle kleuren even sterk en zijn sommigen niet eens aanwezig. Zelf heb ik het toetsenbord op een statische mode staan met één kleur die bij mijn muismat past, maar ben jij iemand die van een dynamisch toetsenbord houdt dan zullen de kleuren wel opvallen.

Verdict

De Keychron V2 is een uitstekende keuze qua toetsenborden voor zijn prijsklasse van ongeveer €65,-. De robuuste bouwkwaliteit zorgt ervoor dat het toetsenbord een feel krijgt alsof deze flink wat euro’s waard is, maar de prijs zegt degelijk wat anders. De plug-and-play optie is ook een toffe functie mocht je je eigen gear mee willen nemen op reis, naar een feestje of kantoor.

Vergeleken met grote namen maakt Keychron wel duidelijk dat zij bestaan. Keychron is zeer gebruikersvriendelijk als het aankomt op keyboard modificatie, zij verwelkomen gear-enthousiasten naar een nieuwe wereld en potentiële hobby. Dankzij het grote assortiment dat zij hebben op hun website, kun jij je toetsenbord zo uniek maken als dat jij wilt.. en voor velen kan dat leiden tot hobby en verslaving!

Wel heeft het bedrijf nog een aantal stappen te maken op sommige features, zoals de RGB en voornamelijk een universele software om een aantal essentiële dingen aan te passen.

De Keychron V2 (in Frosted Black — Translucent) is te verkrijgen via de website van Keychron zelf voor een scherpe prijs van pakweg €65,-