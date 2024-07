Review: The Boys seizoen 4

The Boys seizoen 4 is inmiddels tot een eind gekomen. De halve redactie zat in volle spanning te kijken naar de laatste episode en kan niets anders zeggen dan dat het weer diabolical was. Maar, we hebben natuurlijk ook een uitgesproken mening en die willen we graag delen. We gaan geen grote spoilers benoemen, maar er kunnen wat kleine spoilers in deze review zitten!

The Boys is één van die shows, je weet wel, die shows. Het is een unieke take op iets dat we al kennen, met her en der wat onderliggende boodschappen. Maar het is vooral veel gore scenes, grove humor en een verrassend goed verhaal. Dit allemaal onder het mum ‘hoe zouden superhelden daadwerkelijk met hun krachten omgaan?’ Inmiddels zijn we gearriveerd in seizoen 4. Wat je hier direct merkt, vooral wanneer je terugkijkt op het hele seizoen, is dat het één grote opbouw is voor het 5e en laatste seizoen. Het is een knaller van een seizoen, maar laat meer minpunten zien dan wij gewend zijn van de show.

Wat gaan we zien?

Waar het dit seizoen om draait, is het stoppen van Victoria Neuman. Een Supe aan de macht? Dat laat Butcher niet gebeuren. Gaan de Supes nu daadwerkelijk aan de top van ons land staan, of kunnen The Boys het nog stoppen, voor dat het te laat is?

We zien dit seizoen weer de vertrouwde personages in volledig nieuwe situaties. Spanningen lopen op en er staat veel op het spel. Echter voelt dat dit seizoen niet altijd zo. Het is zo’n wirwar van alles, dat die stakes helemaal niet zo hoog voelen. Ja, iedere keer dat Homelander te zien was, zat je weer in spanning te wachten op de zieke shit die volgde. Maar, voor onze vertrouwde personages was het allemaal niet zo spannend. Er werden psychologische spelletjes gespeeld, er was ruimte voor character development en er zaten weer lekker veel gore scenes in. Maar, het verhaal dit seizoen is puur opbouwend.

Homelander took me son

Character development is de grootste pijler voor seizoen 4. Er ligt namelijk veel meer nadruk op character development, dan dat er op het overkoepelend plot ligt. Maar, waar sommige personages ineens rare wendingen krijgen, zijn er anderen die de spotlight nemen. Nieuwe personages als Firecracker, Sister Sage en Webweaver waren enorm toffe toevoegingen en droegen het verhaal voor een groot deel. Voornamelijk de vete tussen Firecracker en Starlight was zowel entertaining als hilarisch en soms ook een beetje tragisch.

Laten we beginnen met the man of the hour: Homelander. Wat een enorme maniak is hij weer dit seizoen. Iedere keer dat Homelander te zien is, zit je met trillende benen voor de TV. Mensen uit elkaar trekken, zodat hun kloppende hart openlijk te zien is. Niks is te gek voor deze ‘superheld’. Dit seizoen laat weer zien wat voor een emotioneel complex maar tegelijkertijd simpel personage Homelander is. Wij hebben enorm genoten van de achtergrondinformatie die naar ons gegooid werd, zowel als de immens gore scenes.

Butcher is natuurlijk de andere man van het uur. Ook hij is complexer dan ooit dit maal. Butcher is namelijk stervende door de tijdelijke Compound-V die hij genomen heeft tijdens seizoen 3. Hij weet bijgod niet wat er met zijn lichaam gebeurd en dat zorgt voor aardig wat character development, zowel goed als puur slecht. Daarnaast is de toevoeging van Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan) enorm goed gedaan. Wat daar de gedachte achter is gaan wij zeker niet spoilen voor je. Maar Butcher, alhoewel inconsistent, heeft een enorme rollercoaster aan development gehad en was wederom een genot om op het scherm te zien.

Love is in the air

Als er één personage is met wie je medelijden gaat hebben dit seizoen, dan is het onze zondebok Hughie. Mijn god, wat heeft die veel te verduren. Seksuele mishandeling, psychologische mishandeling en familie drama. Alles dat negatief is komt aan bod bij deze kerel. Maar, ondanks dat alles, blijft Hughie bij zichzelf. Hij is gewoon een goeie jongen zoals we dat hier in het Zuiden zeggen. Hoe dan ook, je gaat dit seizoen, zoals altijd, genieten van de good guy himself. Waar het echter enorm fout gaat, is de relatie tussen hem en Annie (Starlight). Tuurlijk, Annie fakkelt met persoonlijke issues. Maar eigenlijk is zij het hele seizoen niks anders dan afstandelijk richting Hughie. De relatie tussen hen voelde vaak out of character, vooral vanuit Annie haar kant.

Dit zelfde gelde voor de band tussen Kimiko en Frenchie. Ook deze was, voornamelijk in de eerste helft van seizoen 4, enorm ‘off’. Maar deze vriendschap heeft zich enorm herpakt. Dit had overigens ook te maken met Frenchie zelf. Zijn personage voelde vaak out of character in de eerste helft van het seizoen. Zijn relatie met Colin voelde enorm in het verhaal geforceerd als een beacon om te laten zien dat beide partijen, zowel de Boys als de Supes, foute dingen hebben gedaan. Gelukkig herpakte ook Frenchie zich later in het seizoen.

Wanneer we het hebben over goede development, dan denk ik dit seizoen toch het meest aan A-Train. Wat een ontzettend goed geschreven personage is het eigenlijk. Je ziet hem in het afgelopen seizoen heel erg fakkelen met zijn loyaliteit. Ligt die bij hemzelf, bij Homelander of elders? Ook dit seizoen begint A-Train met enorme twijfels en veel conflicten in zijn hoofd. Echter is dit voor hem ook het seizoen voor antwoorden en zijn dialogen met Ashley maken het nog beter!

De finale

De laatste aflevering van The Boys seizoen 4 is wel echt een knaller. Het laat van de ene kant zien dat het hele seizoen best veel filler content bevat, maar anderzijds hoe goed de showrunners zijn in het neerzetten van torenhoge spanning. Wat een cliffhanger is dit zeg. Voornamelijk de laatste 20 minuten gaan je hart breken, opnieuw opbouwen en weer breken. Het is enorm lastig om hier niets over te spoilen, maar laten we zeggen dat er meer dan genoeg gebeurd. Daarnaast laat deze finale zien dat The Boys niet alleen de spot drijft met Marvel, maar ook Amerika en de presidentverkiezing daar.

Verdict

The Boys seizoen 4 is qua verhaal tot nog toe het minst sterke seizoen. Het loopt vaak uit elkaar en er zijn aparte keuzes gemaakt in het schrijfwerk. Echter is het minst sterke seizoen in een serie als dit nog steeds een knaller. Er is enorm veel opbouw naar het laatste seizoen, de CGI is enorm goed voor een serie, personages krijgen over het algemeen sterke character development en zo is er genoeg goeds te zeggen over seizoen 4. Daarnaast blijft de parodie op Marvel, die niet meer zo subtiel is als voorheen, altijd lachen. Wij kijken in ieder geval enorm uit naar het 5e en laatste seizoen, jij ook?