Review: Nobody Wants to Die

Het jaar is 2329 in een dystopische film-noir versie van New York waar corruptie en bedrijven de stad schapen naar hun eigen wil. In Nobody Wants to Die kunnen mensen hun bewustzijn over laten zetten naar een nieuw lichaam, en dit gegeven staat aan het startschot van een diepe en vooral corrupte moordzaak die jij als Detective James Karra mag oplossen.

Heb je jezelf wel eens de vraag gesteld hoe het zou zijn om eeuwig te mogen leven? Dat de dood een kleine tegenslag zou zijn naar een vervolg op een verder leven in deze wereld? Hoe de wereld, met name de mensen met macht zouden reageren op het hebben van een eeuwig leven. Dit zijn vragen die aan het hart staan van Nobody Wants to Die, zoals de titel van de game al verklapt. In deze dystopische versie van New York kruip je in de huid van James Karra die, net zoals jou, ook nieuw in zijn nieuwe huid is gekropen, met alle gevolgen van dien.

In de wereld van Nobody Wants to Die heeft iedereen en Ichoryte. Met deze Ichoryte – zolang deze intact blijft – kunnen mensen hun bewustzijn laten overzetten naar een nieuw lichaam (voor een prijs uiteraard). Dit is echter geen keuze, maar een gegeven dat wordt gecontroleerd door de overheid. Hierdoor is het lichaam dat je bezit na je overlijden geen eigen bezit meer, maar eigendom van de overheid met alle gevolgen van dien. Het lichaam en nog belangrijker, de staat van het lichaam dat je krijgt, hangt dan ook af van hoe diep je zakken zijn.

Een dubieuze moordzaak

Zoals een ware film-noir beaamd begint ook Nobody Wants to Die met een moordzaak. James is pas net ontwaakt uit zijn dood, nog wennend aan een nieuw lichaam wanneer hij (al dan niet undercover) direct wordt aangespoord om een nieuwe zaak op zich te nemen, en deze “op te lossen” zonder vragen te stellen. Deze moordzaak staat aan het hart van Nobody Wants to Die en wanneer je erachter komt dat de ontzettend rijke en belangrijke politici mr. Green op een zeer onverklaarbare manier een real-death is gestorven (ofwel zijn ichoryte is kapot gemaakt) gaat James Karra samen met zijn nieuwe Politie Liason, Sara Kai op onderzoek uit.

Als Karra ga je op onderzoek met onder andere geavanceerde röntgenscanners, UV-scanners, tijdmanipulatie en technische reconstructies om bewijsmateriaal te verzamelen, af te leiden wat er is gebeurd en de waarheid te achterhalen. Zoals bij elk goed detectivespel zul je zelf al het bewijs in elkaar moeten zetten om de moordenaar van green en het complot (die zich op de elite van New York richt) te ‘ontmaskeren’. Karra zet zijn leven en carrière op het spel, maar hij is niet alleen, gezien hij wordt bijgestaan ​​door de stem in zijn oor: Sara Kai.

Zeer lineair, met keuzes

Nobody Wants to Die is een zeer verhaal gedreven game. Dit blijkt al vanaf het moment dat je de game opstart en een van de eerste geweldige vergezichten van New York ziet, The city that never sleeps. Je maakt keuzes in het verhaal als een ware Point-en-Click game en het narratief weet je van a naar b te brengen. Weliswaar ben je vrij om zelf door bepaalde levels te lopen, terwijl je clues verzameld over de moordzaak, dit door tijdmanipulatie die veel wegheeft van de Cyberspace in Cyberpunk 2077, maar veel ruimte is er niet om helemaal je eigen weg te gaan.

Je eigen pad kiezen zal met name gebeuren in het narratief waar je constant keuzes voorgeschoteld krijgt die invloed hebben op hoe mensen je zien, je gesprekken met personen en het einde. Het is het dus waard om de game opnieuw te spelen om te zien hoe andere keuzes het verhaal kunnen veranderen. Gezien de game een runtime heeft van ongeveer 4/5 uur is dit geen overbodige luxe.

Het verhaal ga ik niet te veel over verklappen gezien ik hier zelf volledig blind in ging (ik had niet eens trailers gezien), en ik verloor mijzelf al vrij snel in de intrige van het verhaal, de characters en de wereld. Maar met name hoe deze wereld omgaat met het eeuwig leven, dat op een manier wordt gepresenteerd dat vragen oproept bij jezelf.

Dit vond ik met name erg sterk gedaan en gaf de wereld een laag van diepte die ik van tevoren niet had verwacht. Het voelt echt geleefd, en het is een toekomst die ik oprecht zou zien gebeuren. Net zoals het altijd donkere New York van 2329, waar de wolkenkrabbers zo ver op elkaar zijn gebouwd dat de lucht niet eens meer zichtbaar is. Een oneindige stroom van metaal en artificieel licht voelt een toekomst met eeuwig leven, in de huidige samenleving niet reëel om langer te genieten, maar als een tool dat gebruikt kan worden voor andermans gain.

Visuele pracht van een AA-Studio

Alhoewel de game wellicht niet de vrijheid of baanbrekende gameplay zal bieden die je wellicht hoopt, ziet het er allemaal wel zeer gelikt uit. Dystopisch New York is mooi vormgegeven in een film-noirachtige toekomst waar de neon signs, de grauwe sfeer en de vergezichten een geheel vormen die me keer op keer wist te verbazen, met name wanneer de game op veel momenten refereert en suggereert aan de grote invloeden die de Griekse oudheid op ons als samenleving heeft gehad. Deze mix van invloeden maken dat Nobody Wants to Die een eigen gezicht heeft, in het toch al beladen dystopische sci-fi genre.

De game is ontwikkeld door een klein team van maximaal 50 personen in Wrocław, Polen, hiermee durf ik wel te zeggen dat Critical Hit Games een indrukwekkende game weet te ontwikkelen in Unreal Engine 5, en ben ik zeer benieuwd wat we nog meer mogen verwachten van de studio.

Verdict

Nobody Wants to Die is een unieke film-noir thriller die ervoor zorgt dat je gaat nadenken over je eigen bestaan en wat het zou betekenen om een eeuwig leven te hebben. Alhoewel het verhaal veel vragen oproept en mooi verteld wordt, biedt de game hier buiten niet erg veel mogelijkheden. De gameplay van het oplossen van zaken is zeer lineair en biedt weinig ruimte tot eigen interpretatie waardoor je soms het gevoel hebt dat je vast zit geplakt in een achtbaan die jou van a naar b brengt.

Voor mensen die van lineaire games houden klinkt dit wellicht als muziek in de oren, en de keuzes die je maakt in het verhaal geven de game net dat beetje extra persoonlijke input, alsook de mogelijkheid om de game opnieuw te spelen met nieuwe keuzes voor meer verdieping en/of andere eindes. Buiten dat is Nobody Wants to Die vooral een geweldig mooi vormgegeven story game, die je laat nadenken, en niet veel meer dan dat. Echter hoop ik wel dat Critical Hit Games voortborduurt op deze nieuwe IP, aangezien deze setting en wereld extreem veel potentie heeft voor meer verdieping en nog meer verhalen.

Nobody Wants to Die is uitgekomen op 17 Juli voor PC, PS5, and Xbox Series X/S.