Summer Game Fest: Power Rangers game komt eraan!

Power Rangers, wie kent het niet? Zelfs als je nooit een seconde er van hebt gezien zou de naam je iets moeten zeggen. Voor fans van de Power Rangers komt er nu zelfs een game die je kunt spelen!

Power Rangers: Rita’s Rewind is de naam van de game. En als je de stijl van de trailer bekijkt kan je misschien wat opvallen. Het lijkt erg veel op de Teenage Mutant Ninja Turtles games die de afgelopen jaren zijn uitgekomen. Dit is niet een slecht iets, want die games zijn gewoon hartstikke leuk! Deze klassieke vormgegeven grafische game gaat dus ook weer uren speelplezier geven.

Je kunt deze game met vijf spelers spelen. Online en offline. Er zijn verschillende werelden en animaties te zien in de trailer. Maar wat ook op valt is dat het niet alleen side scrolling beat em up is. Er zijn ook andere levels te zien waar je bijvoorbeeld moet schieten. Er lijkt dus wel wat variatie aangebracht te zijn in de game. En dat is alleen maar goed!

In de beschrijving van de trailer staat dat het team het opnemen gaat tegen een robot variatie van een grote vijand van de Power Rangers: Robo-Rita. Deze heeft zichzelf terug in de tijd gegooid om het verleden te herschrijven en een team begint met haar jongere zelf. Door dit te doen wilt onze vijand voorkomen dat het team van de Power Rangers gevormd gaat worden in de toekomst. Of dit lukt is natuurlijk nog maar de vraag maar het verhaal is wel interessant!

Er is nog geen release datum gegeven voor Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind. Er staat in de trailer omschrijving dat het spel laat in 2024 uit gaat komen.