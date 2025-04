Meer informatie over Mario Kart World

Tijdens de Nintendo Treehouse Live van 3 april krijgen we iets meer informatie en gameplay omtrent Mario Kart World, de nieuwste racer voor de Nintendo Switch 2, die beiden verschijnen op 5 juni 2025!

Dit maal is er nadruk gelegd op nieuwe animaties van personages en voertuigen. Een nóg meer celshaded stijl met een soort gloei over personages en voertuigen is ook niet te missen. Er zijn vernieuwingen in de UI, waaronder looping animaties bij bijvoorbeeld de positie of je pick-ups. We zien gedurende de race ook de weersomstandigheden veranderen. Presentatie is dus vele malen beter dan we al gewend waren. Ook zien we nieuwe personages, zoals een letterlijke sneeuwpop. De game loopt soepel en lijkt een stabiele 60fps te behouden, met her en der een dipje te zien op drukke stukken.

De map is onderverdeeld in meerdere biomes. Van een stads gebied gaan we naar de woestijn. Verder zien we sneeuwgebieden, lavagebieden en groengebieden. Biomes zijn niet alleen gelinkt aan weersomstandigheden, maar ook aan volledige thema’s. Ook lijken de maps meer gelaagdheid te hebben, wat natuurlijk een voordeel is van de nieuwe wereldstructuur die Nintendo in Mario Kwart World brengt.

Je kan nu grinden (railriden) en wallriden, als een soort toevoeging op het gliden in Mario Kart 8. Net zoals met gliden, kan je hiermee een boost opbouwen voor na je landing. De nieuwe maps zijn ook gebouwd om meer te werken met het grinden op rails bijvoorbeeld. Verder lijtk de besturing enorm overeen te komen met Mario Kart 8, wat opzich niet gek is, die game speelde naadloos. Ook kan je transformeren door bepaalde ‘meals’ te eten, die je tijdens het racen kan vinden. Deze geven je personage een andere outfit. De maps die we zien tijdens deze Treehouse zijn interactiever dan we gewend zijn uit voorgaande delen. Ook lijken ze veel dynamischer te reageren op racers.

Op 17 april 2025 krijgen we een volledige Nintendo Direct, gericht op Mario Kart World. Heb jij er zin in? Laat het ons zeer zeker weten!