Summer Game Fest: Blumhouse Games is een feit

De Summer Game Fest is afgelopen en dat betekend dat er weer veel nieuwe games zijn aangekondigd. Soms zitten daar wat verassingen tussen. Blumhouse games is geboren en dat is zeker toch wel groot nieuws te noemen!

Blumhouse staat al jaren bekend om hun goeie horror films. Titels als Get out, Five Nights at Freddy’s en de afgelopen Halloween trilogie. En dat is maar een kleine greep uit het aanbod van deze filmmaker, kort gezegd: elke horror fan kent Blumhouse wel.

Blumhouse games

Het wekte dan ook verbazing om gisteren tijdens de Summer Game Fest opeens verschillende horror games te zien die door Blumhouse uitgebracht gaan worden. Het gaat over zes kleinere horror games voor nu. Met elk hun eigen stijl en creatieve inzicht. De games zijn:

Fear the Spotlight

Crisol: Theater of Idols

Grave seasons

Project C

Sleep Awake

The Simulation

De namen zeggen natuurlijk op zichzelf niet heel veel. Maar gelukkig is er ook een trailer getoond van deze aankomende games. Fear the Spotlight komt zelfs al dit jaar uit!

Het begint met deze zes titels maar dat betekend natuurlijk niet dat het daarbij blijft. Blumhouse heeft een geweldig arsenaal aan titels en naam die in theorie gebruikt zouden kunnen worden voor horror games. En het fijne van horror games is persoonlijk ook dat het niet gebonden hoeft te zijn aan een groot AAA budget. De beste horror films die ik heb gekeken zijn de kleinere films met creatieve mensen die het in elkaar hebben gezet. Het is dus erg interessant om te kijken waar dit alles naar toe gaat de aankomende jaren. Wel weten wij dat we enorm veel zin hebben om dit meer in de gaten te gaan houden op de website.

Wat is jouw favoriete horror film? En kijk jij ook uit naar een game uit deze lijst? Laat het ons weten!