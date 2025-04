Je hebt nieuwe Micro SD Express kaartjes nodig voor je Nintendo Switch 2

De nieuwe Nintendo Switch 2 komt met aanzienlijk meer geheugen. Het eerste model dat lanceert krijgt maar liefst 256 GB aan opslagcapaciteit. Dat klinkt veel, want de Nintendo Switch had maar 32 GB en de Switch OLED 64 GB. Toch is de kans aannemelijk dat dit niet genoeg gaat zijn.

En als dit moment zich voordoet heb je echt een Micro SD Express kaart nodig. Dit is een krachtigere en snellere Micro SD die zo’n 40% sneller is dan een gemiddelde SSD en opslagcapaciteit ondersteund tot grote hoeveelheden Terabytes. Er is één groot nadeel echter: Deze kaartjes zijn behoorlijk duur en momenteel is er ook niet veel aanbod, waardoor er veel vraag naar is en maar weinig aanbod of marktcompetitie.

Hoe herken ik een Micro SD Express kaartje?

Je kunt de Micro SD Express kaarten het beste herkennen aan de “EX” markering op de SD kaart. Zie hieronder een voorbeeld van een SanDisk Micro SD Express kaart. Op deze kaart zie je in een rood lint dat het een gaat op een Micro SD Express kaart, maar niet alle Express kaarten hebben dit zo aangeduid. De officiële aanduiding is de “EX” tekst die schuin staat weergegeven op de rechterkant van het kaartje.

Waarom heb ik een nieuw kaartje nodig?

Het is onwaarschijnlijk dat je op dit moment beschikt over een Micro SD Express kaart omdat je deze waarschijnlijk nog niet nodig hebt gehad en deze vergeleken met normale Micro SD kaartjes een stuk duurder zijn. Je hebt waarschijnlijk een nieuw kaartje nodig en deze heeft de Nintendo Switch nodig om sneller gegevens weg te schrijven en te kunnen lezen. In de Nintendo Switch 2 Direct hebben we gezien dat de Nintendo Switch 2 veel kortere laadtijden heeft dan de eerste Nintendo Switch. Aangezien het interne geheugen van de console sneller is, moeten de SD kaartjes minstens zo snel zijn. Dat kan Nintendo alleen garanderen met de snellere Express kaartjes.

Kan ik mijn oude Micro SD gebruiken op mijn Nintendo Switch 2?

Het korte antwoord is nee. Zelfs niet als je eerder een officiële Micro SD met Nintendo merken hebt gekocht voor je Nintendo Switch. Het maakt niet uit of het gaat om 16, 32, 64, 128, 256 of nog meer GB. Ze zijn stuk voor stuk niet compatibel met Nintendo Switch 2 games. Je kunt ze wel nog gebruiken om filmpjes en screenshots op te slaan.

Waar kan ik een Micro SD Express kaartje kopen?

Zoals ik eerder al stelde is het aanbod op dit moment nog niet heel groot. Ik verwacht dat Nintendo op den duur een eigen lijn aan Micro SD Express kaartjes uit zal brengen, maar daar is op dit moment nog geen spraken van. Hier hoef je dan ook niet op te wachten. Wil je zekerheid dat je vanaf dag één aan de slag kunt gaan met zoveel mogelijk opslagcapaciteit? Dan zou je de volgende pagina’s in de gaten kunne houden. Let op: Prijzen kunnen afwijken.

De laatste link betreft de pas aangekondigde Micro SD Express lijn van Lexar. Deze zijn, vooral de kaartjes met meer capaciteit, een stuk goedkoper dan die van Sandisk. Ze zijn helaas wel bijna allemaal uitverkocht. Ze zijn momenteel dus vrij slecht verkrijgbaar, maar gezien de Nintendo Switch 2 ze echt nodig gaat hebben gaat het waarschijnlijk niet lang duren voordat de grootste SD kaartjes leveranciers hier op gaan inspelen. Hou het internet dus goed in de gaten.

Heb ik zo’n grote Micro SD Express kaart wel echt nodig?

Nintendo Switch games nemen in vergeleken met PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC games veel minder opslag in beslag. Toch gaan de Nintendo Switch 2 games een stuk groter worden. Zo zal Cyberpunk 2077 Ultimate Edition rond de 60 GB groot zijn. Dat is al 25% van je interne opslag aan één game. Hoe groot andere games worden is nog niet echt bekend, maar gezien de Nintendo Switch 2 veel krachtiger is dan de Nintendo Switch en eindelijk ook 4K ondersteund, betekent dit dat de games ook veel meer opslagcapaciteit in beslag gaan nemen.

