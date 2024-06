Review: Paper Mario: The Thousand Year Door

Paper Mario is terug in de The Thousand Year Door. Een remake van de ontzettend fan-geliefde GameCube game uit 2004. De in elkaar geknutselde wereld van Super Mario ziet er ontzettend gaaf uit op de Nintendo Switch. Een mix van nieuw en oud komt samen in een remake. De perfecte eerste review voor de nieuwe look van intheGame.nl!

Welkom! Je bent zojuist door een portaal gestapt en 20 jaar terug in de tijd uitgestapt. Het is een zomermiddag, de school is net uit en je bent onderweg naar je lokale speelgoedwinkel om de net uitgebrachte Paper Mario te kopen voor de GameCube. Ondanks het zomer is, regent het ’t hele weekend, maar gelukkig heb je je nieuwe Paper Mario. Het weekend vliegt voorbij, maar je had de tijd van je leven. Zo voelde het ongeveer voor mij toen ik opnieuw begon met Paper Mario: The Thousand Year Door op de Nintendo Switch. Een heel weekend zonder plannen in het voorjaar met alleen maar regen gemeld op de buienradar.

Een waardige remake

In mijn ogen is Paper Mario: The Thousand Year Door een grote verrassing op de Nintendo Switch. Voorafgaand aan de Nintendo Switch versie heb ik wat gameplay en beelden teruggekeken van de GameCube versie en toen bedacht ik me: Hoe maak je dit nou beter? Paper Mario was 20 jaar geleden al enorm stijlvol. De game heeft een unieke tekenstijl die tijdloos is en daarom geen tot weinig last heeft van een gedateerde uitstraling of elementen in de gameplay die ouderwets aanvoelen. Het is echt een tijdloze game waardoor een tweedehands kopie van de GameCube versie vandaag de dag nog erg geliefd is onder de verzamelaars.

En toch. Toch is het Nintendo gelukt om de game nóg beter te maken. Nóg stijlvoller te maken en nóg meer te verbeteren op gebied van gameplay. De aanpassingen zijn subtiel, waardoor het niet als een hele nieuwe game aanvoelt, maar zijn opvallend genoeg om een wezenlijk verschil te maken. Zo zijn er nieuwe afkortingen, meer opslagpunten, is snel reizen versimpeld en nog veel meer. Het is dit keer ook enorm lastig om echt vast te komen zitten want jouw medereiziger kan je een hint geven door op de linkerschoudertoets te drukken. Zo zou je zelfs als kijker, een ouder zijnde, je kinderen kunnen helpen als ze vast komen te zitten in deze Paper Mario game.

Ook is de game dit keer volledig in het Nederlands speelbaar en Nintendo doet eigenlijk altijd wel uitstekend werk als het aankomt op de lokalisatie van hun games. Ideaal voor de jongere spelers, maar ook voor de oudere spelers is de Nederlandstalige game niet extreem kinderachtig te noemen. Uiteraard kan je de game ook gewoon in het Engels spelen als jouw Nintendo Switch een Engelse systeemtaal heeft.

De Duizend Jaar Deur

In Paper Mario beginnen we ons avontuur vlak na een kort filmpje waarin we Prinses Peach een kaart zien komen van een verdacht uitziend figuur in een stad die bekend is bij alle deugnieten. De prinses wil de kaart gebruiken om een schat te vinden, maar dat kan ze niet alleen. Daarom ontvangen Mario en Luigi een brief van Peach met de kaart en de uitnodiging om samen met de prinses op zoek te gaan naar de schat. Eenmaal aangekomen in Rogueport is Peach nergens meer te bekennen, maar gelukkig leren we wel een vrouwelijke Goomba kennen die graag met ons op pad gaat. We krijgen hier een korte introductie van de game met onder andere een uitleg van de besturing en de manier van het vechten en het ontwikkelen van je team. We komen hier ook de beruchte Thousand Year Door tegen, die uiteraard in het centrum van het verhaal staat, die nu pas echt gaat beginnen.

Meer gaan we daar uiteraard niet over verklappen, ondanks de game op zich al 20 jaar oud is. Toch zitten er meer dan genoeg verrassingen en nieuwigheidjes in die zelfs de veteranen een reden geeft om de game opnieuw door te spelen. Alsof het spelen van de game an sich niet al reden genoeg is.

We komen in ons avontuur meerdere figuren tegen, waarvan er een aantal met ons mee willen reizen. We kunnen echter maar één medereiziger tegelijk meenemen. Af en toe moeten en kunnen we dus ruilen van partner. Al deze partners hebben eigen unieke krachten die ons verder helpen in het verhaal, maar ons ook kunnen helpen in een gevecht.

Hoedje van, hoedje van papier

Hoe vecht je nou met kartonnen uitknipsels van Mario en zijn vrienden? Dat doen we eigenlijk op een soort van dezelfde manier als in de “gewone” Mario games. Springen en superkrachten. Dat is deze keer niet anders, maar omdat papier zo fragiel is, is het misschien handig om beurten af te spreken om niet te snel de kartonnen uitknipsels te verpesten. Wie bekend is met eerdere Paper Mario games kent het principe van het turn-based combat systeem van de games wel, maar het is dus een turn-based combatsysteem.

In deze gevechten nemen we het samen met Mario en partner op tegen vijanden die allemaal unieke aanvallen en karakteristieken hebben. Zo kun je met Mario aanvallen door op het hoofd van je tegenstander te springen. Een actietoets op het juiste moment indrukken zorgt voor extra schade. Ook heb je een hamer waarmee je vijanden kunt platslaan. Ook hierbij geldt dat je je aanval kunt versterken door de juiste timing in je input. De gekozen aanval is belangrijk, want net als in de traditionele Mario games kun je niet op je vijanden springen als deze stekels hebben. Dan doe je alleen jezelf pijn. Kies het juiste gereedschap, maak strategische keuzes over de volgorde en gebruik je speciale krachten wanneer de optie zich voordoet.

Doormiddel van medailles kun je Mario en je partner voorzien van extra attributen en kenmerken die het verloop van de gevechten beïnvloed. Zo kun je dus je eigen tactiek een beetje in elkaar knutselen om sterker te worden en je vijanden makkelijker te verslaan.

Verdict

Paper Mario: The Thousand Year Door is net zo leuk als vroeger, maar is nu beter dan dat het vroeger was door de nauwkeurige remake die Nintendo heeft neergezet op de Nintendo Switch. Het ziet er dit keer nóg veel mooier uit met mooie belichting en bijna echt uitziende knutselwaar. De game kent uiteraard de bekende Paper Mario charme en humor, maar ook het verhaal is serieus en leuk genoeg om te blijven volgen. Of het nu je eerste kennismaking met Paper Mario is, of je zoveelste, de game is het hoe dan ook meer dan waard om (nog een keer) door te spelen op de Nintendo Switch.