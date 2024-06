Ubisoft Forward: The Crew Motorfest krijgt nieuw speeleiland in jaar 2

Ubisoft heeft tijdens hun showcase op Summer Games Fest 2024 hun plannen laten zien voor The Crew Motorfest’s tweede jaar. Nieuwe content, waaronder een gloednieuwe omgeving, zullen over een aantal maanden speelbaar zijn.

Het nieuwe vulkanische eiland Maui, wat tevens ook bij Hawaii hoort, zal weer tientallen uren aan gameplay content met zich meebrengen. Ruim 100km² om te ontdekken aan on- en offroadplezier. Ontdek nieuwe landschappen zoals het stadslandschap van Kahalui of rijd door de bamboebossen in het Haleakala National Park. Het nieuwe eiland, dat speelbaar is vanaf november in Seizoen 5, belooft grenzeloze ontdekkingen en spannende gemotoriseerde avonturen.

Nieuwe PvE ervaring en terugkerende content

Ook krijgt The Crew Motorfest in Seizoen 5 een nieuwe gameplay ervaring met “The Chase Squad”. Een eersteklas Player-versus-Environment ervaring waarbij je het opneemt tegen een nieuw team aan elitecoureurs. Het doel van dit nieuwe team is om de conventionele racewereld op z’n kop te zetten en de grootste racers uit te schakelen.

Tijdens deze unieke ervaring krijg je nieuwe skills geleerd zoals het optimaal achtervolgen van iemand maar ook hoe jij je rivalen het beste uitschakelt. In de hectische zoektocht naar rivalen in de stad kruis jij verschillende confrontaties over beide eilanden, eveneens als nachtelijke achtervolgingen die jouw rijskills op de proef stellen.

Ook zal jaar 2 de terugkeer betekenen van fan-favoriete gameplay lijst “Made in Japan”. In volume 2 van deze playlist zullen gloednieuwe neonraces te spelen zijn en zijn er nieuwe evenementen op nieuwe locaties. Over de revamp van deze playlist komt tijdens The Crew Showcase in september, later dit jaar, meer informatie. Ook zullen we dan meer details krijgen over de PvE ervaring “The Chase Squad”.

The Crew Motorfest is nu verkrijgbaar voor PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S | X, Amazon Luna én Windows PC via de Epic Games Store en Ubisoft Store.