Metroid Prime 4 toont eerste gameplay beelden!

Eindelijk. Na heel erg lang wachten deelt Nintendo eindelijk meer informatie rondom hun eigen galactische shooter franchise. Metroid Prime, de First Person Shooter reeks van Nintendo keert terug in 2025 met het vierde deel. De eerste gameplay beelden zijn onlangs getoond.

Waar Nintendo ons vorig jaar nog verraste met een ontzettend sterke remaster van Metroid Prime, zien we ditmaal een soort her aankondiging van Metroid Prime 4: Beyond. In de getoonde gameplay beelden zien we niemand minder dan Samus Aran in haar vertrouwde Morph Suit. De getoonde gameplay beelden geven nog heel erg weinig prijs, maar we zien eigenlijk alle bekende features wel terugkomen in de beelden. Lock-on, scannen, de Morph-Bal en wat lijkt op een eerste blik op de vijand in dit deel. Check de video hier beneden!

We hebben nog geen releasedatum mogen zien, maar het lijkt er op dat Nintendo de game klaar stoomt voor 2025. Daar sluit de trailer in ieder geval mee af. Tot die tijd mogen we er alleen nog over fantaseren.

Metroid Prime 4

Voor veel fans een enorme verrassing van deze Nintendo Direct. Enerzijds omdat de game er ontzettend mooi uit ziet. Vooral voor een Nintendo Switch game. Veel fans hadden namelijk niet verwacht dat deze titel de huidige console nog zou halen, maar in plaats daarvan gepland zou staan voor release tijdens de lancering van de opvolger van de Nintendo Switch. Gezien het een 2025 release is, zou het zomaar ook een cross-gen release kunnen zijn, maar dat moet nog blijken. De getoonde beelden zijn in ieder geval van de Nintendo Switch versie en dat is niet zo heel moeilijk om te geloven als je je bedenkt dat de remaster van Metroid Prime er ook adembenemend goed uit zag voor een Nintendo Switch game.

Kijk jij uit naar Metroid Prime 4? Speel ondertussen de remaster van het eerste deel nog eens op de Switch!