Review: Metroid Prime Remastered

Een grote verrassing tijdens de Nintendo Direct van februari 2023 was de aankondiging van Metroid Prime Remastered voor Nintendo Switch. De aller grootste verrassing echter: De game was direct na het bekijken van de show verkrijgbaar via de Nintendo eShop.

Al was het een long time coming, toch? Wie hier geregeld komt, weet dat ik in het verleden al meermaals de komst van Metroid Prime Remastered of in wat voor hoedanigheid dan ook “heb zien aankomen”. Ik zat er naast, maar ik verloor mijn hoop niet. De helm van Samus in Paper Mario, de leeftijdsclassificatie voor de game, de velen geruchten en meer. Het hield maar niet op met Metroid Prime die achter de schermen als Ridley zat te wachten voor een ultieme verrassingsaanval. Maar goed, het moment verscheen eindelijk en wij mochten direct aan de slag met de remaster op de Nintendo Switch. En ik zal je alvast verklappen, dat Metroid Prime na 20 jaar nog steeds fantastisch is.

Als geen ander

Metroid Prime was en is een first person shooter als geen ander. Het is een 2D franchise die voor het eerst in een 3D vorm verscheen. Gezien de complexiteit van de Metroid games is dit nogal een opgave. Toch slaagde Retro Studios er in om deze vertaalslag met groot succes te maken. Het bevatte immers exact dezelfde elementen, dezelfde sfeer, maar bracht de immersie nog dieper door een First-Person perspectief toe te voegen in de al ontzettend interessante wereld van Metroid. Om nog even terug te komen op exact dezelfde elementen. Deze zijn zo nauwkeurig overgenomen dat je in traditionele wijze al heel snel wordt voorzien van een Suit Malfunction en al je power-ups verliest. Hè hè, wat jammer nou.

De aller eerste 3D Metroid titel was bijzonder. Een shooter op de Gamecube die voor zijn tijd behoorlijk geavanceerd was en daar plukt de remaster 20 jaar later nog steeds de vruchten van. Een goed design is tijdloos en Metroid Prime bewijst dat door de remaster niet aan te laten voelen als een oude game die is opgepoetst. Het voelt aan als een game die is gemaakt volgens de standaarden van deze tijd, met het uiterlijk die past bij een titel die is gemaakt voor de Nintendo Switch in 2023. Met notabene de performance van een state of the art AAA videogame. Want alhoewel we de laatste titels op de Nintendo Switch merken dat de console aan zijn eindsprint begonnen is, laat Retro Studios zien dat de Switch veel meer in zijn mars heeft dan we denken. Metroid Prime Remastered draait op een volledig soepele 60FPS en het ziet er daarnaast ook waanzinnig goed uit.

Ook de besturing is aangepast. Zo kunnen we nu wél beide thumbsticks gebruiken om te lopen en te richten met onze arm cannon. Want ook al hadden we op de Gamecube een specifiek met “C” benoemde camera thumbstick, gebruikte we deze in Metroid Prime niet om de camera mee te besturen, schrijf ik met opgetrokken wenkbrauw. Heb je erg genoten van de Metroid Prime Trilogy op de Wii? Goed nieuws, want je kunt ook Motion Controls gebruiken in de Remaster. Moraal van het verhaal, het ziet en speelt als een volwaardige hedendaagse console shooter in de meest positieve zin van het woord.

Prime Time

Maar dan nu echt. Eind 2021 namen we Metroid Dread al onder de loep en alhoewel deze game echt een chef’s kiss was, kon ik toch niet wachten om opnieuw een 3D Metroid te spelen. De aankondiging van Prime 4 is al eventjes geleden, maar ik vermoed dat Nintendo extra lang heeft gewacht met deze remaster om ons alvast op te warmen voor wat er staat te gebeuren.

Maar wat er eerst staat gebeuren is een all-inclusive verlies je power-ups na vijf minuten reis naar Talon IV. De oorverdovend stille planeet geplaagd met buitenaardse dooddoeners. Samus Aran (Ja, ze heet niet Metroid), komt na een korte introductie aan op de buitenaardse, maar o zo mooie planeet aan. Gelijk word je als speler begroet met waar je de komende pak ‘m beet 15 uurtjes mee te maken gaat krijgen: Een hele boel van hot naar her rennen, vliegen en rollen. Waarom? Omdat het een Metroid game is. En dit is gewoon wat we leuk vinden. De planeet ligt tjokvol met plekjes en kiertjes waar we nog niet naar toe kunnen. Waarom? Omdat we de raketwerper niet meer hebben en ook geen Morph ball. Deze moeten we eerst een voor een terug verdienen om alles te ontdekken wat Talon IV te bieden heeft. En dit is een hoop. Een hoop geheimen, een hoop power-ups en een hoop verhaal, zonder dat er ook maar één woord wordt gezegd.

Je voelt je echt on your own op Talon IV en dat geeft je als speler veel meer tijd en rust om de hele omgeving met alle lore goed tot je te nemen. Dit past ontzettend goed bij Metroid. Je wordt niet uit je immersie gehaald door een of andere muts die zo nodig iets te vertellen heeft over een walkie talkie terwijl jij net een of andere dode alien wilt scannen, of net in een vuurgevecht zit. De sfeer is top en er is een voortdurende spanning aanwezig. In elke ruimte schuilt iets nieuws. Scan het om meer te leren of kom terug als je meer krachten hebt om alle geheimen te ontrafelen.

Verdict

Metroid Prime Remastered is de ultieme versie van een tijdloze klassieker. Het speelt en ziet er uit als een game uit 2023 voor Nintendo Switch. Het is meer dan een simpele remaster met oog voor detail tot in de kleinste kiertjes. Nieuwe textures, effecten en zelfs een heel nieuw gezicht van Samus in de reflecties van haar helm. Deze game speelt zo ontzettend heerlijk op de Nintendo Switch en er bestaat hedendaags gewoon geen enkel excuus meer om het eerste 3D Metroid avontuur niet gespeeld te hebben. Alhoewel Nintendo mijn honger voor Prime 4 wilde stillen met deze remaster, heb ik enkel meer honger gekregen. Tussen 1 en 4 komen nog twee Prime titels, misschien deze ook naar de Switch brengen, Nintendo?