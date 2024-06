Romancing SaGa 2 krijgt dit najaar een remake

Romancing SaGa 2, de ietwat minder in het westen, des te meer in Japan bekende JRPG van Square Enix uit 1993, krijgt dit najaar een remake met HD graphics in een 3D wereld. De game wordt zowel fysiek als digitaal uitgebracht voor zo goed als alle gangbare platformen, behalve Xbox.

De remake, onder de naam Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven komt uit op 24 oktober voor de PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 en PlayStation 4. De game ziet er niet alleen iets moderner uit, maar speelt ook fijner en past enorm veel verbeteringen toe die voor zowel nieuwkomers als Romancing SaGa veteranen goed uitkomen.

Romancing SaGa 2

Het verhaal speelt zich af rondom de aanvallen van de Zeven Helden. Zodra dit plaatsvindt wordt er een vertakkend verhaal verteld over wraak en verlossing waarin de hoofdpersonage moet vechten voor alles wat ‘m dierbaar is. Het Free-Form-Scenario systeem keert hiervoor terug. Hierin moeten spelers de keuze maken om het verloop van het verhaal te bepalen en om te kiezen wie de troonopvolgers worden in elke generatie.

Romancing SaGa 2 is een JRPG voor de échte JRPG liefhebber. Daar bedoel ik mee dat al je bekende genre facetten aan bod komen. Strategische turn-based combat, een uniek verhaal, de originele en opnieuw gearrangeerde muziek van Kenji Ito (SaGa Frontier en Mana-serie), Japanse en Engelse voice-acting, een ietwat ouderwets-moderne look en nieuwe gameplayelementen. De game wordt uitgegeven door Square Enix en ontwikkeld door hetzelfde team achter de Trials of Mana game. Als deze stijl je beviel, valt dit wellicht ook in dit straatje (als je van turn-based combat houdt).

De game komt op 24 oktober uit. De playStation 5 en Nintendo Switch krijgen een fysiek versie. PlayStation 4, PC enkel een digitale versie.