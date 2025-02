Monster Hunter Wilds showcase toont nieuwe beelden

In een nieuwe Monster Hunter Wilds showcase werden nieuwe beelden getoond. Een nieuwe area, met daarin natuurlijk nieuwe monsters, verdere gameplay features, een photo mode en details over de aankomende beta test.

In de Monster Hunter Wilds showcase kregen we een nieuwe trailer te zien met daarin de Iceshard Cliffs locale. Een ijzig gebied met daarin het nieuwe monster: Hirabami. Hirabami heeft iets weg van een duizendpoot die vliegt. Daarnaast kregen we de terugkeer van zowel Nerscylla als Gore Magala te zien.

Naast de nieuwe locale en nieuwe (terugkerende) monsters kregen we informatie over customization en gameplay features. Zo zullen er verschillende cosmetic DLC opties zijn, kun je aan de slag met high rank layered armor en heb je zelfs de optie om je camp, je Seikret en andere zaken te customizen.

In een verder segment kregen we iets meer informatie over de aankomende beta test. Dit zal min of meer dezelfde build zijn als die we eerder gespeeld hebben. Echter zal deze keer ook een Gypceros en een Arkveld (het indrukwekkende flagship monster van Wilds) quest aanwezig zijn. Zoals we inmiddels gewend zijn van Capcom zit dus het flagship monster weer in de beta/demo. Voor Monster Hunter Rise was dit ook het geval met Magnamalo.

Capcom benadrukt dat ze luisteren naar player feedback en de resultaten daarvan te zien zullen zijn in de volledige game. Dat is in de aankomende beta build nog niet het geval.

Ook gaan oudere Monster Hunter titels in de sale. Wie nog niet bekend is met de andere titels kan nu bijvoorbeeld het zeer indrukwekkende Monster Hunter Stories 2 oppakken.

Voor onze lezers die uitkijken naar Monster Hunter Wilds hebben wij in ieder geval goed nieuws: We hebben veel content op de planning staan en zullen dan ook uitvoerig met de game bezig zijn. Wij horen dan ook graag wat jullie van ons willen zien.