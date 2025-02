intheSpotlight februari: Monster Hunter Wilds

De kortste maand van het jaar zit gevuld met de vetste games. We beginnen morgen al met Kingdom Come Deliverance 2, maar later deze maand, sluiten we af met niets minder dan Monster Hunter Wilds. Ongetwijfeld één, als niet dé, meest geanticipeerde game van deze tijd.

Wat ooit een hele niche franchise was met een hele specifieke playerbase werd binnen een mum van tijd één van de grootste mainstream AAA titels. Met Monster Hunter World werd de niche doorbroken en werd opeens de hele wereld bekend met het fenomeen ‘Monster Hunter’. Dit succes breidde zich verder uit met de Iceborne uitbreiding die een nieuwe standaard zette voor DLC.

Alhoewel het door een ander team ontwikkeld werd, zette Capcom het succes voort met Monster Hunter Rise, die oorspronkelijk enkel verscheen op de Nintendo Switch, maar wederom een daverend succes bleek te zijn. Omdat Rise oorspronkelijk enkel verscheen op de Nintendo Switch, wilde Capcom deze game terug brengen naar het ouderwetse, met moderne twists. Ook deze formule was nog steeds erg populair, waardoor spelers die ook pas zijn ingestapt in World, nu ook de charme van het oude zijn gaan waarderen. Net als Iceborne, wist ook Sunbreak, de uitbreiding voor Rise ons te verbazen. Het rekende af met de mindere aspecten van de basisgame en bracht ons opnieuw de ijzersterke gevechten en uitdagingen waar we op hoopte.

Monster Hunter Rise was dan ook het levende bewijs dat je geen 60FPS of moderne graphics nodig hebt om tegenwoordig een succesvolle AAA titel te zijn. De gameplay staat altijd voorop. Ondanks dit gedachtegoed, spoelen we vooruit naar: Monster Hunter Wilds.

Monster Hunter Wilds in de Spotlight!

Deze maand zetten we Monster Hunter Wilds in de spotlight. Een titel die wellicht onze spotlight niet nodig heeft, maar een spotlight waarmee wij wel een hele hoop kunnen en willen delen. Wordt dit jouw eerste Monster Hunter game? Dan delen we allicht nog een aantal toffe tips om jouw avontuur een kickstart te geven. Hou je oren en ogen open deze maand want er komt enorm veel toffe en zelfs wat exclusieve content jouw kant op.

Morgenavond om 23:00 wordt een nieuwe Capcom Showcase gehouden. Deze showcase eindigt met een Monster Hunter Wilds segment van maar liefst 15 minuten. We verwachten hier in ieder geval veel nieuwe details te zien. Verder vindt aankomend weekend en het weekend daarna weer een Open Beta plaats. Deze is speelbaar via PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC. Deze Beta bevat nagenoeg dezelfde content als de eerste Beta, maar je kunt wel nieuwe beloningen voor de volledige game vrij spelen. Ook kun je nu alvast je personage en je palico samenstellen en deze instellingen bewaren voor de volledige game die op 28 februari 2025 verschijnt.

Later deze maand hebben we nog heel veel vette content gepland voor Monster Hunter Wilds waar we nog even niets over kunnen delen op dit moment, maar tot die tijd, mag je in ieder geval meer Spotlights over Wilds verwachten waarin we verschillende onderwerpen bekijken en toelichten.

Even terugblikken? Lees hier dan onze review over Monster Hunter Rise: Sunbreak of hier onze Beta indruk van Monster Hunter Wilds.