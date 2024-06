intheSpotlight: Shadow of the Erdtree klaar voor lancering

Bandai Namco en From Software zijn er klaar voor. Hopelijk jij ook, want Elden Ring: Shadow of the Erdtree lanceert morgen, 21 juni 2024. Bandai Namco heeft de nieuwste beelden gedeeld in de vorm van een Launch Trailer.

Verlaat de Lands Between en betreed de Shadowlands in Elden Ring: Shadow of the Erdtree. De langverwachte uitbreiding voor Elden Ring is bijna hier. Vandaag deelt de Japanse uitgever de officiële lanceringstrailer. Bekijk ‘m hier!

Shadow of the Erdtree

De uitbreiding voor Elden Ring voegt tientallen uren aan content toe. Het is één van de grootste uitbreidingen voor een game ooit gemaakt. Groter dan veel andere op zich staande games. Dat belooft enorm veel goeds en het kan dan ook niet anders dat deze uitbreiding nu al hoog wordt geprezen. De uitbreiding heeft een gemiddelde score van maar liefst 95 op Metacritic. Heel vreemd is het natuurlijk niet. Elden Ring was al een enorm goede game en de uitbreidingen die From Software maakt zijn vaak nóg beter dan de game die het uitbreidt.

Shadow of the Erdtree voegt nieuwe wapentypes toe, nieuwe bossfights en een nieuw groot gebied, ongeveer zo groot als Limgrave in breedte, maar dan ook nog eens heel erg gelaagd. Verticaliteit is een groot onderwerp in deze uitbreiding. Het andere grote onderwerp van de uitbreiding is natuurlijk Miquella, de broer van Malenia. Het verhaal van deze uitbreiding zet dit figuur centraal en het verhaal zou dit keer iets minder cryptisch moeten zijn, maar wilt je echt meenemen in het verhaal rondom Miquella. Dat wilt natuurlijk niet zeggen dat er geen mysterie in deze uitbreiding zit. Het is en blijft een From Software titel.

Ben jij klaar voor de start? Zo nee, check dan onze vorige Spotlight over de Shadow of the Erdtree uitbreiding om te lezen wat je moet doen om zo snel mogelijk met de DLC aan de slag te gaan.