Dr. Disrespect controversie krijgt nieuwe wending

Dr. Disrespect is een naam die de meeste gamers wel kennen. Een streamer die enorm veel kijkers heeft gekregen de afgelopen jaren. De laatste tijd is hij echter om hele andere redenen in het nieuws en er komen steeds meer dingen naar buiten over de Doc.

Dr. Disrespect behoort tot de grotere namen in de streaming wereld en doet dit eigenlijk al jaren. Toch is het meeste nieuws van hem de afgelopen maanden niet over de games die hij streamed. Maar over hele andere zaken. Hieronder kijken we even terug nu er recent nieuw licht is geschenen op de situatie

Dr. Disrespect en Twitch

28 juni 2020 plaatst Dr. Disrespect een Tweet online dat hij verbannen is van Twitch met even later de aanmerking dat het management niet laat weten waarom. Op dat moment is de streamer misschien wel de grootste op het platform van Amazon. Wat er aan de hand is blijft onduidelijk, eigenlijk jaren lang wordt er niets gezegd. Tot de afgelopen dagen.

In de periode na bovenstaande Tweet is er natuurlijk veel speculatie waarom Twitch zomaar de banden verbreekt met zijn grootste streamer.

Wanneer we kijken naar bovenstaande video valt meerdere gebruikers op dat vanuit 2:00 het humeur van de Doc een andere kant op gaat nadat hij een bericht op zijn telefoon ziet. Volgens deze gebruikers is dit het moment dat de streamer te horen krijgt dat hij niet langer welkom is op dit platform.

Dr. Disrespect en Youtube

Met de streamer nu zonder platform was er natuurlijk de vraag wij hij nu zijn uitzending zou gaan houden. Youtube was de logische keuze. In 2022 ging dit echter bijna helemaal mis omdat volgens hem geen ondersteuning zou zijn vanuit Youtube voor de kijkers die hij naar het platform brengt. Er zou dus een deal met een andere streamingservice in de maak zijn, Kick. Maar dit gaat allemaal niet door. Dr. Disrespect blijft bij Youtube.

Nieuwe berichten

Dan spoelen we opeens een heel groot deel vooruit naar vandaag. Er is namelijk eindelijk wat nieuws te melden rondom de hele zaak en wat er nou allemaal gebeurd zou zijn. Dit komt vrij uit het niets omdat de meeste mensen dachten dat dit met een rechtszaak was afgehandeld. Meestal wanneer beide partijen, in dit geval Twitch en Dr. Disrespect een rechtszaak settelen dan mag er niet meer gesproken worden over het hoe en waarom.

Cody Conners is een oud medewerker van Twitch en legde een kleine bom vrijdag onder dit gehele gebeuren door de volgende Tweet te plaatsen:

He got banned because got caught sexting a minor in the then existing Twitch whispers product. He was trying to meet up with her at TwitchCon. The powers that be could read in plain text. Case closed, gang. — Cody Conners (@evoli) June 22, 2024

Sexting

Volgens Cody Conners is Dr. Disrespect dus verbannen van Twitch omdat hij sexting deed met een minderjarige via het Twitch whisper systeem, een manier om berichten te versturen. Ook staat er in het bericht dat hij met haar wou afspreken op TwitchCon, zoals de naam al zegt een evenement georganiseerd door Twitch.

Herschel ‘Guy’ Beahm reageert

Herschel ‘Guy’ Beahm, ofwel Dr. Disrespect reageert gisteren op dit bericht voor de eerste keer met de volgende Tweet. In de Tweet maakt hij eerste excuses naar zijn team en mensen om hem heen. Maar ook naar Midnight Society Game Studio, welk eerder op de dag de banden met hem verbraken. De streamer ontkent niet dat er berichten zijn gestuurd in 2017. Maar hij is het niet eens dat er iets illegaals uit is voortgekomen, wel dat het soms tegen het randje aan zat. De Tweet zelf legt meer uit dan ooit in een artikel gebeuren kan. Dus lees hem zelf en vorm je mening:

THE TWITCH BAN Hello, I'd like to make a quick statement.. Lets cut the fucking bullshit, as you know there's no filter with me. I've always been up front and real with you guys on anything that I can be up front about, and I'm always willing to accept responsibility… which… — Dr Disrespect (@DrDisrespect) June 25, 2024

Timthetatman en Nickmercs

Als laatste nieuws hebben twee andere grote streamers en vrienden van de Doc zich uitgesproken tegen de acties welke zijn onthuld in de volgende twee video’s:

Timthetatman and Nickmercs have both responded to Dr Disrespect admitting to messaging a minor Both have outright said they can't support Doc any longer pic.twitter.com/u53G3nyCpF — Hunter (@HUN2R) June 25, 2024

