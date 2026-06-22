Steam Machine nu verkrijgbaar vanaf 1039 euro

De Steam Machine is vanaf nu te koop via de Steam Store. Het apparaat krijgt een fiks prijskaartje. De goedkoopste optie is € 1039 en daarbij heb je maar 512 GB opslagcapaciteit, maar nog geen controller.

Je kunt je Steam Machine nu pre-orderen via de Steam Store volgens een loting die open is tot 25 juni. Op deze datum worden er willekeurig een aantal mensen uitgekozen die de console mogen kopen. Je kunt de Steam Machine in vier verschillende varianten bestellen:

Steam Machine met 512 GB voor € 1039

512 GB met controller voor € 1108

De Steam Machine met 2 TB opslagcapaciteit voor € 1359

2 TB met controller voor € 1428

Benieuwd naar de specificatie die je krijgt voor deze prijs?

Deels op maat gemaakte AMD Zen 4 6C/12T

Deels op maat gemaakte AMD RDNA3 28 CU

16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM

512 GB NVMe-SSD, microSD-kaartsleuf

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, gigabit-ethernet

Geïntegreerde draadloze Steam Controller-adapter

Klein formaat, kubus van ongeveer 16 cm

SteamOS 3

Als je in aanmerking wil komen voor Valve’s hybride pc-console, moet je een Steam-account hebben met een “good standing”, iets hebben gekocht in de Steam Store voor 27 april 2026 en je kunt maar een keer per huishouden meedoen met de loting. De inmiddels uitverkochte Steam Controller kun je los kopen voor € 99.

Wat vind je van deze prijs? Nog steeds aantrekkelijk, of is dit iets te duur?