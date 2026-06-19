Persona 4 Revival krijgt diepere kijk in de game

ATLUS onthulde Persona 4 Revival met releasedatum gedurende de laatste XBOX Showcase. Nu is het tijd om een kijkje in de game te geven, met onder andere de personages, vernieuwde muziek, graphics én gameplay! Laten we kijken naar wat ATLUS aan het koken is.

Wat direct opvalt, is hoe de nieuwe stijl wéér een stap verfijnder is dan in Persona 5 Royal en Persona 3 Reload. Het behoudt de stijl uit Persona 4 (Golden) heel goed, maar weet toch de nieuwere animatiestijl goed te implementeren. Dit keer lijken de graphics nog net dat stapje beter en zachter. Ook de animaties zijn een stuk uitgebreider.

Als de protagonist zal je tussen twee werelden leven. Het dagelijks leven als student en het dungeon crawling leven in de alternatieve wereld gedurende de Midnight Channel. Je zult, zoals je gewend bent, mee doen met activiteiten, lessen volgen, banden opbouwen met de mensen om je heen en werken aan je personage en traits. Door social links op te bouwen met je vrienden in het echte leven, zal je perks krijgen in de alternatieve wereld. De voice-acting is opnieuw opgenomen en de game zal volledig ingesproken zijn. Dit geldt ook voor de social stats en bonding momenten. Jij richt zelf je tijd in, dus ga slim om met wat jij wilt bereiken!

Gedurende de Midnight Channel zal jij dungeon crawlen met je teammaten en je Persona. Wat nieuw is, is dat je nu kan guarden tegen aanvallen nog vóór dat je combat begint. Ook de Baton Pass maakt een comeback en we zien een all-out attack zoals nooit tevoren. Met de Baton Pass kan jij teamwerk nog beter coördineren. Daarnaast kan je Prime Time activeren, wat ervoor zorgt dat je skills gratis kan gebruiken. Prime Time eindigt met een toffe finishing attack. Uiteraard kan je in de Velvet Room weer Persona combineren om betere, of slechtere, Persona te ontwikkelen.

Ook Kazuhisa Wada, de producer voor Persona 4 Revival, laat nog een mooi bericht achter. Check het in de broadcast hier beneden.