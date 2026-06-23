Background

Studio achter Mudang is failliet verklaard

Nieuws 3 Jordy Gerritse 23 juni 2026

Mudang

EVR Studio, de ontwikkelaars die werken aan Mudang zijn failliet verklaard. Eerdere geruchten suggereerden al dat het niet goed zou gaan met EVR Studio en Mudang. De geldverstrekkers zouden de geldkraan hebben dichtgedraaid en dat lijkt ook wel de realiteit te zijn geweest.

Mudang: Two Hearts werd tijdens de XBOX Showcase van 2026 onthuld. De trailer maakte veel indruk. De beelden die we te zien kregen, waren een combinatie van cinematic en gameplay. Dit zag er al aardig indrukwekkend uit, maar hier werd het ook direct stil. We hebben na de aankondiging niets meer van Mudang gehoord tot de recente geruchten over de geldverstrekkers. Nog recenter zijn de faillissementsdocumenten verschenen.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat een andere studio de werkzaamheden voor Mudang overneemt. We moeten het dus doen met een trailer en een droom.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation