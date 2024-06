Dead Rising herrijst nog een keer!

Capcom’s Zombie zandbak-survival-speeltuin franchise keert terug naar de roots. Letterlijk, want Dead Rising keert terug in de Dead Rising Deluxe Remaster. Een remastered versie van het aller eerste deel met niemand minder dan Frank West in de hoofdrol.

Zombrex in aanslag, nieuwe fotorolletjes en een naar houtsnipper-ruikend notitieblok in had. Zo duikt Frank West, de hoofdpersonage in het door zombies overspoelde winkelcentrum in de aller eerste Dead Rising. Dit moment en alles wat daarna gebeurt in dat betreffende winkelcentrum gaan we opnieuw beleven in de Dead Rising Deluxe Remaster. Deze vernieuwde game is onlangs getoond in een teaser en zal beter tegen het licht worden gehouden tijdens de Capcom Next showcase op 2 juli.

Dead Rising

Ongetwijfeld een van de leukste zombie-titels uit die tijd was Dead Rising. Enorme hordes aan zombies om zeep helpen met alles wat je maar kunt vinden in het winkelcentrum. Van speelgoedhamers tot kettingzagen, decoratieve zwaarden en zelfs pistolen van bewakers. Terwijl we ledematen links en rechts zien vliegen en de vloer kleuren met rood vergeten we bijna dat we hier niet voor ons plezier zijn en dat al deze zombies ooit mensen zijn geweest?

Anyway, of je de game nu speelde voor het verhaal, Frank’s krachtige journalistiek of de vermakelijke gameplay. Later dit jaar mag je dit opnieuw gaan doen op de huidige generatie consoles. Er gaan al verschillende vergelijkingsvideo’s rond die suggereren dat Capcom deze remaster erg serieus neemt en er meer werk in stopt dan enkel betere performance en scherpere textures. Het model van Frank ziet er bijvoorbeeld al een heel stuk realistischer en anders uit.

Capcom Next vindt plaats om 00:00 op 2 juli. Hoogstwaarschijnlijk zien we dan meer van deze game en nog veel meer Capcom nieuws. Ga jij kijken?