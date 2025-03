Review: KARMA – The Dark World

Al sinds jaar en dag kan ik genieten van het horror genre. Van films tot games is het altijd een genot om te kijken: SAW, Resident Evil en Scream om maar wat voorbeelden te noemen. Maar naast de meer in your face horror zijn er ook de meer nadenkende horrors; Midsommar en Alan Wake bijvoorbeeld. KARMA – The Dark World belooft zich bij deze laatste te voegen en een horror ervaring te bieden van ongekende kwaliteit!

Het is niet de eerste keer dat we het op de website gaan hebben over KARMA – The Dark World. Ik had het geluk al dat ik een klein gedeelte van de game kon spelen op Gamescom 2024 en een paar weken later een iets langere demo kon spelen. Mijn interesse was gewekt zoals je in de artikelen kunt lezen en toen uiteindelijk de volledige review op de PlayStation 5 Pro stond was het tijd om te bekijken of het de hype in mij kon waar maken!

KARMA – The Dark World

Volgens Pollard Studio, de makers van KARMA – The Dark World, is het idee van het spel ontstaan omdat het team een verhaal wou vertellen welk je laat nadenken. Hoe gaat de mens om met verschillende situaties in het leven, met leven en dood? En welke acties die jij maakt hebben later in jouw leven weer consequenties? Al deze filosofische vragen en meer heeft het team geprobeerd in het spel te werpen.

Zelf ben ik daar een enorme fan van en gedurende het spel word je ook echt meegenomen op een reis met de karakters. Zelfs tot aan de aftiteling laat de game jou nadenken over de gebeurtenissen die jij de afgelopen uren hebt mogen spelen. Het spel geeft niet direct antwoord op alle vragen die jij gaat hebben, maar als je net als mij bent ga je wel antwoorden proberen te zoeken wanneer de credits op het scherm komen.

Verhaal

Het verhaal is dus echt een sterk punt in deze game. Jij speelt als agent Daniel McGovern, een undercover agent welk in de gedachtes van andere mensen moet gaan om de mysteries en moorden op te lossen. Boven jou is de Leviathan Corp, een corporatie welk zijn eigen donkere geheimen kent en de mensheid in hun ijzeren greep wilt houden.

Mooi om te zien was hoe we de game begonnen als echt de undercover agent die op zoek is naar antwoorden voor de andere personages. Maar gaandeweg het verhaal verschuift dit naar een eigen identiteitscrisis en neemt Daniel nog meer het verhaal over. Opeens komt hij erachter dat hij een pion is in een spel van de AI genaamd Mother. Zonder hier erg veel over weg te willen geven pakte het verhaal mij enorm tot en met het einde.

Het laat je constant nadenken en er is een kantelpunt in de game waar alles begint te klikken en op zijn plaats zou moeten vallen. Wanneer je het allemaal begint door te krijgen snap je dat de ontwikkelaars enorm hun best hebben gedaan om kwaliteit in het verhaal te stoppen en ik kan alleen maar zeggen dat ze hier ontzettend in zijn geslaagd!

Grafisch

Grafisch is KARMA – The Dark World niet perse een hoogstander, begrijp me niet verkeerd het is natuurlijk geen lelijke game. Maar het heeft ook niet het budget om mee te kunnen doen met een Alan Wake II. Dat is ook niet erg want de stijl waarin het is gemaakt werkt goed en op momenten ziet het er zelfs erg goed uit.

Wat ik niet had verwacht is dat er een gedeelte in het spel zit welk artistiek een enorm andere stijl heeft dan wat je tot dan toe hebt meegemaakt in de game. Dit verbaasde mij ontzettend en maakt de ervaring als horror liefhebber compleet. Als jij van artistieke horror houdt dan zit je met deze game echt wel goed en doet je denken aan films als bijvoorbeeld the Shining waar ook enorm gespeeld word met artistieke visies. Van gangen die op een manier bewegen tot compleet anders ingerichte werelden KARMA – The Dark World is een plezier om naar te kijken.

Minpunten

De algehele ervaring in KARMA – The Dark World is ontzettend positief en gepolijst. Maar niet elke game is perfect, ook deze niet. Als je kijkt naar minpunten dan kom je al snel uit bij de puzzels. Als iemand die een review schrijft heb je helaas niet de mogelijkheden om even snel op Youtube te kijken wanneer je vast zit, de game is immers nog niet uit. Maar de game geeft je na een bepaalde periode ook niet een (audio) visuele hint. Je zit dus letterlijk vast tot dat je de oplossing weet te vinden!

Ook zou ik het persoonlijk fijn vinden als er in een eventuele tweede deel wellicht iets meer variatie komt in de puzzels die er zijn. Het was nu vaak het zoeken van een code die je dan moest invoeren. Hoe creatief als de game is op momenten verwacht je daar toch net iets meer van.

Verdict

Wanneer je naar de minpunten kijkt zie je eigenlijk dat het een heel klein gedeelte is van de review en dat is met een reden. KARMA – The Dark World is echt een solide game welk mij vanaf het begin heeft gepakt. Grafisch ziet het er oke tot goed uit op momenten en de algehele sfeer is precies waar je als horror liefhebber van gaat genieten.

Er zijn een paar kleine minpunten maar Als jij een fan bent van Alan Wake II dan zou ik je enorm aanraden om deze game een kans te geven. Tegenwoordig komen er ontzettend veel games uit waardoor sommige spellen wel eens ondergesneeuwd worden, ik hoop dat KARMA – The Dark World daar niet onder gaat vallen!

Het spel komt uit op 27 maart van dit jaar en komt uit op de PC, PS5 en de PS5 Pro. Zelf heb ik het spel gespeeld op de PS5 Pro waardoor de game draait op 4k en in 60fps! Ga jij deze game ook eens een kans geven? Laat het ons weten!