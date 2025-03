Review: Bleach: Rebirth Of Souls

Het is alweer een aantal jaren geleden sinds de laatste Bleach game voor console. Dus dat er überhaupt een nieuwe Bleach titel komt voor de huidige generatie zal veel fans kippenvel geven, of stijve tepels, whatever. Rebirth Of Souls verteld het verhaal van Bleach vanaf het begin, brengt een unieke take op anime fighters qua gameplay en heeft vrij uitgesproken grafisch design. Speelt de game net zo lekker als dat deze eruit ziet? Laten we daar even naar kijken!

Rebirth Of Souls is zoals gezegd een unicum voor Bleach fans. De laatste keer dat we een console release zagen voor Bleach was Soul Resurreccion. Note: Dit was in 2011 op de Playstation 3. Na twee generaties werd het dus wel eens tijd voor een nieuwe iteratie! Nu is het eindelijk zover. Tamsoft en Bandai Namco sluiten de handen ineen en gaan aan de slag met een volwaardige Bleach fighting game voor de huidige generatie aan consoles. Tamsoft is geen vreemde binnen het genre, met games als Battle Arena Toshinden en Onechanbara op hun naam. Daarbij is Bleach momenteel weer een grote hype onder anime kijkers, manga lezers en gamers. De anime kreeg een tijdje terug na jaren wachten eindelijk de eerste drie seizoenen van de laatste manga arc: The Thousand Year Blood War! Deze kent immens mooie animaties, een luguber en emotioneel verhaal en natuurlijk mega sicke fights. Dat er nu dus een game uit is gekomen, maakt die hype voor velen alleen maar groter. Maar, is het ook een game waardig aan het genre?

Een nieuwe manier van vechten

Rebirth Of Souls heeft een enorm unieke manier van naar gevechten kijken. Waar veel anime fighters leunen op flashy combat met veel vrijheid, maar weinig body, is deze game toch net iets anders. De ontwikkelaars hebben goed gekeken naar wat gevechten in anime zo tof maken, hoe het progressieve juist enorm tof kan zijn, waar je misschien wel wat inlevert op vrijheid. Zo zijn de fights bij Rebirth of Souls wat meer lineair ingestoken, maar daardoor veel tactischer en interessanter dan bij bijvoorbeeld de Ninja Storm games. Ieder gevecht voelt alsof het recht uit de anime getrokken is en dat is wat ik ook wilde van een Bleach console titel in 2025.

Zoals ik al benoemde is het gevechtssysteem vrij progressief, fights worden dus met de minuut spannender, meer flashy en vooral ook tactischer. Het voelt bijna als een soort schaakspel met zwaarden. Je zult al je meters goed in de gaten moeten houden en ad-hoc moeten kunnen reageren op wat de vijand doet. Wil je zijn of haar Konpaku naar 0 krijgen? Dan vereist dit ook wel wat tactisch denkwerk. Het gevechtssysteem draait dus voor een groot deel om tactiek en timing. Weten wanneer je de juiste attack moet inzetten, of wanneer je gebruik moet maken van evolutions, counters of juist de enemy moet uitputten is mega belangrijk. Er is weinig aan te merken op de combat, behalve dat het met bepaalde characters soms wat lomp kan aanvoelen om van een combo naar een block te gaan.

Door de verhaallijn heen kan je ook awakenings vrijspelen in de vorm van Bankai voor alle personages, of zelfs Vasto Lorde Ichigo. We weten allemaal bij welk gevecht dit gaat gebeuren, zet je maar schrap voor peak Bleach!

Sumier maar gebalanceerd

Het roster van Rebirth Of Souls is niet immens groot. De game zal dus gaan leunen op character expansion updates. Maar alle characters die er zijn voelen wel in balans met elkaar. Ik moet daarbij zeggen dat mijn voorkeur ook eerder uitgaat naar balans, dan naar een roster van 350 personages. Buiten dat hebben alle characters een unieke speelstijl, wat ervoor zorgt dat je niet snel verveeld zult raken, ondanks het wat kleinere roster. Daarnaast heb ik ook een sterke voorkeur voor specifieke personages, ik gok andere spelers ook, dus dat zorgt ervoor dat niet iedereen met Ichigo aan komt kakken bij multiplayer fights.

Opnieuw in het verhaal duiken

Rebirth Of Souls speelt zich af vanaf de allereerste arc, waar we Ichigo een Soul Reaper zien worden, tot aan het gevecht met Aizen in de laatste main arc. Dit is de Main Story mode. Daarnaast heb je nog de Secret Story mode, waarin je bepaalde character arcs kan doorspelen. Het verhaal van Bleach is er een van de bovenste plank, het staat bekend als een mega populaire en sterke Shonen en daarmee heeft de game natuurlijk al een voorsprong op zich. Daarnaast is de voice-acting zowel in sub als dub supersterk. De story mode maakt een sterke eerste indruk, waarbij het voelt als een gezonde mix tussen visual novel en cinematics, met best wel wat detail verwerkt in subtiele dingen, waardoor het visual novel stukje niet voelt als een PowerPoint presentatie. Echter zwakt dit na de eerste paar uur wel weer af en wordt er vooral gefocust op de fights en minder op het verhaal. Daarnaast slaat het daadwerkelijk dialoog dat je volgt vaak de plank mis als het aankomt op pacing.

Ook voor nieuwkomers worden er veel belangrijke scenes overgeslagen, terwijl de dialogen die wél gekozen zijn soms in het niets vallen omdat ze geen gewicht dragen. Ben je wel bekend met de serie? Dan is de story mode nog niet eens zo heel slecht en beter dan de meeste story modes die we in hedendaagse anime games zien. Zo vond ik de Sparking Zero story mode echt bagger. Daar heeft Rebirth Of Souls wel een goede voorsprong gemaakt. Buiten dit alles is Bleach gewoon een tof verhaal om te volgen, met interessante personages, sterke voice-acting en een geweldige tekenstijl.

Graphic design is my passion

Als iemand die in een creatief vakgebied werkt, viel mij tijdens het kijken van Bleach altijd al op dat er een hoge focus ligt op presentatie, styling en grafische uitingen. Het is een franchise die grafisch design verwerkt met animatie en een toffe tekenstijl en dat is wat Bleach voor mij altijd stijlvoller maakte dan andere anime, manga of games. Toen ik voor het eerst Thousand Year Blood War begon te kijken, was ik ook weer achterover geslagen van hoe stijlvol de serie is. Blij verrast was ik dus, toen ik Rebirth Of Souls opstartte en merkte dat er een grote spotlight ligt op grafische uitingen. En nog geslaagd ook, kan ik je vertellen! Character design is ook echt goed aangepakt. Er zijn geen rare proporties, rare design keuzes of wat dan ook. Characters zien er gewoon uit zoals zou moeten, mag ook wel eens in zo’n game denk ik. Daarnaast is de game grafisch enorm sterk, in combinatie met alle stijlelementen. Maar, er zijn wel wat issues met lage resoluties, textures en fringing om personages of objecten heen. Dit komt vooral naar voren in de story modi. Niet alleen het grafische aspect van Bleach spreekt mij en veel andere fans aan. Ook de audio is een hoogstandje door de gehele franchise. En ook dat is in Rebirth Of Souls geen uitzondering. De soundtrack(s) zijn een genot voor het oor!

Verdict: Uniek, divers en stijlvol

Rebirth Of Souls is niet de game die het anime game genre opnieuw uitgevonden heeft, maar het is wel een game die dit wel volop probeert en daardoor met wat unieke takes komt. Het progressieve gevechtssysteem is daar misschien wel de grootste factor in. Verder is de game enorm stijlvol, draagt deze een aantal toffe soundtracks en heeft het een hoge fun factor. De story mode is een hit or miss, maar vooral een miss. Kan je nagaan, dat de story mode al meer moeite deed dan menig andere anime titel. Al met al is dit voor Bleach fans een sterke game met tactische combat, een herbeleving van toffe momenten uit de anime en vooral een flashy game. Voor nieuwkomers is het verhaal misschien niet even makkelijk om te volgen, gezien het dingen overslaat die belangrijk zijn. Geef je daar niks om? Dan kan ook jij een leuke tijd beleven met Rebirth Of Souls!