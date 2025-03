Review: Philips M140 M.2 SSD

Gamen is niets zonder een plek om je games en savefiles op te slaan, de Philips M140 M.2 SSD is een ideale oplossing voor jouw games, maar ook content creators en meer!

Tegenwoordig zien we dat games steeds groter worden en meer plek innemen op je computer, console of zelfs mobiele telefoon. Daarbij speelt steeds recenter ook de snelheid van je opslag apparaat een belangrijke rol. Over de laatste paar jaar hebben we eigenlijk vaarwel gezegd tegen de Hard Drive Disk als het om gaming gaat. Zo zijn de lees- en schrijfsnelheden niet meer up-to-par en zijn deze schijven ook een stuk sneller vatbaar voor corruptie of schade.

Hierbij komt de SSD in de picture, dus ook de Philips M140 M.2 SSD. Een nieuwere manier van opslag in je computer of zelfs je console zoals we zien bij de PlayStation 5. Deze schijven zijn veel minder gevoelig voor schade of corruptie én hebben veel hogere snelheden dan je traditionele schijf. Ideaal voor gaming, maar ook voor content creators of mensen met héél véél bestanden.

Philips M140; de specificaties.

De Philips M140 M.2 SSD komt in verschillende formaten. De opslagschijf, of beter opslagchip, is te verkrijgen in 500 GB, 1 Terabyte én 2 Terabyte. Vandaag kijken we naar de 2 Terabyte variant maar zullen onderling niets verschillen buiten de hoeveelheid opslag die beschikbaar is.

De Philips M140 is een NVMe (nonvolatile memory express) soort chip, dit betekent dat hij gebruikt maakt van een van de PCIe sloten op je moederboard van je computer of in de expansion bay in de PlayStation 5. Om precies te zijn, deze chip is een PCIe Gen 3.0. Nu klinkt dit allemaal heel spannend en technisch, maar het betekent niets meer dan een globale indicator van zijn compatibiliteit en lees- en schrijfsnelheden.

PCIe Gen 3.0 heeft een lees- en schrijfsnelheid tot maximaal 3500 MB/s. Natuurlijk heb ik de chip ook even onder een stresstest gezet om te kijken wat de realistische snelheden zijn.

Ik zal de bovenstaande afbeelding eventjes ontleden zodat het iets makkelijker wordt. De test werd gedaan met het programma CrystalDiskMark. Het programma ter sprake maakt een tijdelijk bestand aan naar wens, bij de test die ik heb gedaan heb ik gekozen voor een 8 Gigabyte file zodat we wel even de juiste snelheden zien.

Aan de linkerkant zien we de leessnelheid van de Philips M140, een goede 3400 MB/s. Zeker niet slecht en houdt zich aan het woord dat Philips heeft uitgesproken over de chip. De schrijfsnelheid ligt net iets lager met een 2950 MB/s gemiddeld.

De temperaturen van de SSD blijven ook lekker stabiel waardoor er geen sprake is van thermal throttling* desondanks deze geen heatsink heeft. Gen 3.0 M.2 SSD’s hebben over het algemeen geen heatsink omdat deze niet zo warm worden doordat zij gelimiteerd raken door de lees- en schrijfsnelheden.

Tijdens lange game sessies met recente games zoals Ghosts of Tsushima of Ratchet & Clank, hierbij gaat het over de PC port, zijn er geen issues en zijn laadtijden vlot. Ook hier is er geen sprake van thermal throttling*. Hierbij is de chip wel in parallel opgezet met een andere M.2 chip die alle workload opzich pakt van Windows en achtergrond programma’s. De Philips M140 SSD heeft bij deze gamesessies alleen gediend voor opslag van de game en heeft ook alleen deze taak gehad waardoor de prestaties optimaal waren.

*Thermal throttling is een term die gebruikt wordt wanneer een chip zijn TJmax/Maximale temperatuur heeft bereikt en zichzelf gaat afremmen om schade te voorkomen. Het afremmen zorgt ervoor dat prestaties achteruit gaan en je zo niet de optimale of gewenste performance ter beschikking hebt. Naarmate de chip weer afkoelt worden de prestaties ook hersteld.

Niet geschikt voor console

Deze opslagchip is uitstekend voor PC, vooral als je hem in parallel opzet zoals ik iets eerder in dit stuk heb geschreven. Mocht je deze chip als enige gebruiken waarbij Windows en achtergrond programma’s naast je game worden gelezen van de schijf, dan zul je enigszins wel wat performance loss merken maar dat is logisch.

Hoewel M.2 SSD’s tegenwoordig ook in consoles passen, is dit model helaas niet geschikt voor jouw PlayStation 5. Dit heeft te maken met het feit dat de PlayStation 5 een minimum heeft van PCIe Gen 4.0 chips, die een hogere lees en schrijfsnelheid hebben. Ook heeft een chip die in je console gaat een heatsink nodig, anders zul je thermal throttling gaan tegenkomen.

Verdict

De Philips M140 M.2 SSD is een prima schijf maar heeft een hoge prijs in vergelijking tot prestatie. De 2 terabyte die gebruikt is geworden in deze test kost momenteel €169,99 in de webshop van Philips.

Persoonlijk is dit aan de hoge kant voor een Gen 3.0 SSD, zo zijn Gen 4.0 SSD’s die hogere snelheden hebben en dus beter presteren al te verkrijgen voor een gemiddelde prijs van €139,99 voor 2 terabyte.

De schijf presteert weliswaar naar behoren voor zijn categorie Gen 3.0 en heeft geen problemen met temperatuur noch prestaties. Zelf ben ik tevreden en is hij betrouwbaar.

